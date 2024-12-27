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喬幼泰國度假「竟遇80年來最大洪水」　狼狽涉水逃難照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手喬幼推出新專輯《幼見•芒果花》，而由喬幼親自譜曲、和金曲大師武雄共同填詞的新版〈芒果花〉，是她當時為籌備新專輯焦頭爛額，轉念赴泰國慶生兼找靈感，沒想到在生日當天睡夢中突發旋律的她，同時也在清萊遇上80年來最大水災，喬幼和老公半夜涉水撤退，緊急逃離渡假村。

▲▼喬幼。（圖／喬幼提供）

▲喬幼泰國度假遇上大水災。（圖／喬幼提供）

喬幼和老公一出房門被眼中情景嚇呆，只見地面一片汪洋，得涉水往外面跑，當時水大約淹到小腿肚，過沒多久就到腰部，最後大家是乘船撤離，後來經過白天去參拜的藍廟，不可置信全都泡在水裡，讓喬幼嚇壞了，喬幼表示，霎那間感覺什麼都快要失去了，更擔心災民的安危，但心頭卻有股暖流溫溫的，「因為我終於寫出旋律，就是它了！這首歌就是〈芒果花〉。」

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而另一首歌曲〈做恁的倚靠〉，即將搭上2025年一月份的三立《戲說台灣》片頭曲，這首歌歌頌父母養育恩情，MV則於桃園知名長照中心拍攝，喬幼並於平安夜獻聲站台，她當天天還沒亮就起床梳化，透早就趕至桃園演出，完畢搭著她的專屬保母車「芒果公主號」一路向南，返回台南家中整理行囊，隨即又開往台東成功鎮，耶誕節當天參加家扶中心的愛心公益活動，與她的先生吳泓毅扮聖誕老公公、聖誕老婆婆，並用一整天時間派發物資禮物做慈善，相當有愛。

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