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王陽明「激吻蔡詩芸」慶祝結婚9周年！下秒抬起辣妻腳 恩愛全被拍

記者潘慧中／綜合報導

王陽明、蔡詩芸2023年一度傳出婚變，直到老婆曬出擁抱照澄清「我們還在熱戀期」，才打破傳言。事隔1年，他27日在社群網站上傳慶祝結婚9周年的影片，直接在鏡頭前激吻的一幕讓粉絲看了好害羞。

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲王陽明激吻蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

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畫面中，可以看到王陽明、蔡詩芸換了好多套影片。首先能看到穿了一身白的他，雙手抱住穿著紅色短洋裝的老婆，下秒又換穿深色西裝，一手拿著玫瑰花，另一手則牽著改穿淺色大衣的妻子。

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲王陽明和蔡詩芸的互動超有愛。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

王陽明、蔡詩芸在影片中的互動有甜有笑，時而輕揉老婆穿著高跟鞋的腳，時而玩起枕頭大戰和籃球，時而激吻靠在牆壁的妻子，隔著螢幕都能感受到小倆口的恩愛。

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）▲▼王陽明,蔡詩芸。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

▲王陽明和蔡詩芸慶祝結婚9周年。（圖／翻攝自Instagram／sunnyboyyy）

王陽明27日難得在社群網站大動作放閃蔡詩芸，並寫下真摯告白，「Love: A temporary insanity only curable by marriage! From our first kiss to our last breath, our love story will continue（愛情：一種曇花一現的瘋狂，唯有婚姻才能治癒！從初吻直至嚥下最後一口氣，我們的愛情故事未完待續。）」，慶祝兩人的結婚9周年紀念日。

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