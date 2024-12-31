小孟老師／準備和2024說再見！　12月31日星座運勢

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：積極提升實力
感情：默契心有靈犀
財運：掌握財務報表
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：處女
工作：提升職業能力
感情：浪漫中的夢幻
財運：分散投資標的
幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：積極工作態度
感情：甜蜜中的浪漫
財運：財源多管齊下
幸運色：藍色
貴人：水瓶
小人：雙子
【土象星座】
工作：迎接挑戰任務
感情：甜甜蜜蜜的愛
財運：規避財務虧損
幸運色：紫色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：問題逐漸解決
感情：溫馨甜蜜微笑
財運：加強風控規避
幸運色：綠色
貴人：天秤
小人：牡羊
工作：合作計畫成功
感情：幸福時刻滋潤
財運：財運進財順利
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：獅子
【水象星座】
工作：保持工作動力
感情：深情永恆約定
財運：提高投資績效
幸運色：白色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：學習新的技能
感情：浪漫深情細節
財運：堅持誠信原則
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：魔羯
工作：逐漸取得進展
感情：溫馨浪漫時光
財運：掌握賺取利潤
幸運色：粉紅色
貴人：射手
小人：金牛
【火象星座】
工作：擔任協調工作
感情：深情交織連結
財運：瞭解滿足市場
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：陰霾逐漸消散
感情：相互支持依靠
財運：善於財務分析
幸運色：橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：完成艱巨任務
感情：相互尊重包容
財運：建立財務基礎
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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