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《現在撥打的電話》熱播！蔡秀彬為戲苦練三種手語、柳演錫反差感圈粉

文／人物誌

韓國MBC劇集《現在撥打的電話》，劇情改編自同名網絡小說，《醫生耀漢》金智允編劇、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》導演朴相禹攜手打造。劇情圍繞在總統室發言人「白司彥」，與手語翻譯師「洪熙珠」之間的婚姻，在這段缺乏感情基礎的婚姻關係中，洪熙珠只感到枯索無味並認為自己只是政治聯姻的人質，卻不料一次驚心動魄的綁架事件，讓洪熙珠覺醒並試圖找回自己的人生。

演員的部分，由《浪漫醫生金師傅》柳演錫、《閃耀國度》蔡秀彬出演男女主角，並集結《法官大人》許楠儁、《雖然是精神病但沒關係》張圭悧、《黑道律師文森佐》林徹洙，演出帶有懸疑氛圍、政治鬥爭，卻又不失甜寵戀愛感的浪漫喜劇。截至目前，劇集收視率正在穩步上升，最新播出的一集（第六集）已達到6.9%的成績，並在臺灣劇迷之間掀起不少討論。​

▲《現在撥打的電話》收視創新高。（圖／MBC，下同）

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蔡秀彬為戲苦練三種手語 完美演繹手語使用者展露驚人演技

劇中，因母親與《青雲日報》會長再婚，洪熙珠自幼便被要求佯裝患有「選擇性緘默症」博取繼父同情，不得不為此放棄想成為主播的夢想，卻也透過學習手語，成為一名出色的手語通譯。成年之後，洪熙珠的姊姊洪因娥成為了政治聯姻的犧牲者，卻沒想到因娥在婚禮前一天失蹤，導致熙珠成為她的替補，被迫嫁予白司彥，也因此顛覆了熙珠的人生。

演員蔡秀彬為了完美還原洪熙珠的角色，對於手語通譯的考究下了不少功夫，尤其為戲特別學習「韓文手語」、「英文手語」及「新聞手語」，並在劇內不同場合分別有所展現，透過手勢、表情與眼神的傳達，蔡秀彬以手語演技令觀眾看到她截然不同的一面，原本形象遭大眾認定為純真、可憐的她，藉由出演《現在撥打的電話》展現更為立體且深厚的演技。

柳演錫演員化身冷酷政治菁英 反差形象逼出劇迷姨母笑

一日，熙珠下班時遭遇綁架犯挾持，歹徒以此向白司彥致電索取贖金；擅長談判的司彥，在向岳母確認熙珠的安危後，誤信其謊言而認爲該電話為詐騙電話，因此挑釁歹徒並不顧妻子安危。得知丈夫不願相救的熙珠，感到心冷後展開自救，又奪取歹徒的匿名手機，偽裝歹徒向丈夫撥出匿名電話，以此脅迫丈夫離婚。

在熙珠與司彥的電話攻防中，未料司彥表現出極度護妻的態度，原以為毫無感情基礎的兩人，透過現在撥打的電話，才逐漸明白對方的真意。然而，昔日綁架熙珠的神秘歹徒並未就此放棄，當年離奇消失的因娥也回到了首爾，錯綜複雜的關係加上詭譎懸疑的局中局，熙珠與司彥又該如何化險為夷？

長年致力於公益活動的柳演錫，以《浪漫醫生金師傅》、《機智醫生生活》等劇圈粉無數，這次出演總統發言人的他，冷酷霸道卻又因陷入戀愛情緒而有所悸動的反差感，再次帶給觀眾滿滿的新鮮感。此外，該劇曾因尹錫悅發布戒嚴令而暫遭停播，柳在劇中扮演代表總統室發言的政治菁英，亦遭眾多無數劇迷調侃白司彥可能早已因戒嚴令忙到焦頭爛額，即便停播也能掀起劇迷討論。

《現在撥打的電話》全劇共12集，現已繼續播出並更新至第六集，臺灣劇迷可經由Netflix進行收視。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

人物誌, 現在撥打的電話, 蔡秀彬, 柳演錫, 韓劇

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