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棒棒堂拆夥「感覺被背叛」！威廉認受傷：明明大家講好了 揭冷戰內幕

【我是好隊友1】過去拆團感覺被背叛　威廉心傷「明明大家不是講好了」

▲威廉的笑容暖，其實他的想法往往也很暖，他的隊友宇宙觀讓他很在乎別人的想法。

圖文／鏡週刊

從選秀節目而來的男團棒棒堂（Lollipop），後來各自單飛。誰想得到15年後，他們還能湊在一起，散播熱血散播歡笑。背後的推手，是首次當製作人的威廉，他費盡心思讓隊友們再聚首。前鋒、後衛、中場，都是他的角色。

這幾年穩定在外景節目發展，威廉沒有因此想要開演唱會，或是再回頭發片。他只是喜歡大家這樣一起鬧一起玩，昔日的偶像，臉上開始有了寫實的幾道風霜，誰知這樣的男人，玩起來更沒包袱，更加痛快。

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當年棒棒堂第一代由敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子6人組成，15年前，這個六棒組合不再。當年，威廉絕不是最紅的那個人。他也不是最有天分的那個人，他說自己節奏感大有問題，「我唱歌跳舞真的不好，因為我抓拍子是天生有障礙的。練舞，只能盡量要求自己整齊，我沒有辦法達到100分，但希望大家可以看到我有80分。」

六棒在威廉促成下回歸錄實境節目《來吧！哪裡怕》，如果真走到合體開演唱會？威廉笑道：「會是另外一種壓力，唱跳，我覺得太煩了。但是因為我好喜歡跟大家一起。就是覺得說，自己有小小一些能力，把這些事扣在一起的感覺 。我們成長過後再度在一起，會是什麼樣子，是一個問號，所以就變成了現在這個節目的樣子。」

但無可否認，成長是會有痛苦的。威廉承認，那時6人團體，面對合約，各自走向東西。當年他甚至有被背叛的感覺。「從鄉下來的小孩，有一個好處是比較純樸，把很多事情都當作是很真，我認定的比如說兄弟，就是在一起，要一輩子走下去。」拆團，他覺得傷害，「明明大家不是講好了⋯」他才知道，原來這個世界是這樣，於是，他也得調整自己的世界觀。

【我是好隊友1】過去拆團感覺被背叛　威廉心傷「明明大家不是講好了」

▲威廉首當《來吧！哪裡怕》的製作人，某種程度上也是彌補了當年團沒繼續走下去的遺憾。左起王子、小煜、小杰、敖犬、阿緯及威廉。（TVBS提供）

威廉說團員們曾經冷戰，但早就過了。「現在看起來覺得滿好笑的，其實就是很單純，我沒有考量到各方面的狀況。我覺得大家要同甘共苦，冒險犯難，但現在反而也在做同樣的事情。」他們在6人參與的實境節目《來吧！哪裡怕》，當中，他們拔河、推遊覽車，也一起參加南投國姓鄉舉辦的「搶成功」大賽。

有些人其實不在演藝圈了，像阿緯開25間餐廳，靠他吃飯的員工有7百多人。還在的王子除了演藝事業，還經營自己的品牌；小杰以音樂製作為主；過去鋒芒最盛的敖犬開始被團員說初老⋯而威廉自己在中國大陸一陣子後，回台灣投入外景節目。

為了要讓6個人湊在一起錄團綜，威廉付出不少。經營餐飲集團的阿緯與他最好，但大家聚在一起開會時，阿緯的話也說得很直白。如「阿緯說，這幾個不太紅的男人湊在一起，你要告訴我這個團體會紅，我們要設立目標，我們要有未來性⋯」只是，那中間的投報率，威廉真的算不出來，「因為這個圈子最有趣的點就是在於，每一個事件，它都是未知的。」

檔案

本名廖亦崟，1985年10月7日生。生長在體育世家，為棒棒堂出道六人之一，成為台灣偶像團體，並參與戲劇及主持。曾主持《娛樂百分百》，現為《食尚玩家》、《效廉出發吧！》主持人。2021年12月，威廉向前體育主播卓君澤求婚成功，隔年登記。2023年兒子（百香果）誕生。擔任製作人的《來吧！哪裡怕》每週六晚間8點TVBS42頻道、晚間10點於Netflix播出，

造型：葉又慈　化妝：陳嘉琪　髮型：顏寶霖　服裝提供：Bar Baur（卡其色外套、長褲）


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