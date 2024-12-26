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周興哲辣妻過聖誕「挺超巨孕肚」現身！四肢還是超細 一家三口罕同框

記者潘慧中／綜合報導

周興哲與前主播趙岱新2022年結婚後，隔年8月剛迎來寶貝女兒的誕生，2024年9月再度證實妻子懷了男寶寶的好消息，令粉絲又驚又喜。更甜蜜的是，他最近難得PO出老婆挺著孕肚的合照，洋溢著幸福氛圍。

▲▼周興哲,趙岱新。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622）

▲周興哲難得放閃趙岱新。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622）

前幾天適逢聖誕佳節，周興哲在社群網站上傳了和趙岱新一起享用大餐的照片。可以看到他穿著白襯衫和黑西裝外套，搭配墨綠色領帶，格外有節慶感；趙岱新則是穿上藍色毛衣，肚皮明顯隆起，夫妻倆相視而笑超甜蜜。

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▲▼周興哲,趙岱新。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622）

▲周興哲聖誕節罕見PO出一家三口照。（圖／翻攝自Instagram／ericchou0622）

不只這樣，周興哲還在Instagram限時動態難得分享一家三口的合照，只見他穿著灰杏色上衣和黑褲，趙岱新身穿白色短洋裝，挺著大肚子抱著1歲女兒，和樂融融的氛圍相當幸福。

▲▼趙岱新。（圖／翻攝自Instagram／daciexchao）

▲▼趙岱新懷孕後四肢還是超細。（圖／翻攝自Instagram／daciexchao）

▲▼趙岱新。（圖／翻攝自Instagram／daciexchao）

事實上，趙岱新發現懷上第二胎的時候，並沒有主動公開喜訊，是因為有眼尖網友發現肚皮隆起，周興哲才坦承要當二寶爸了，「感謝神帶來的禮物與恩典。」

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