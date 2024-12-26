陳語安新戲迎結局「躺地和解前夫」　導演一喊卡…忍不住哭了！

記者黃庠棻／台北報導

由張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演的都會愛情電視劇《不愛，愛》，描述現代人在「愛無能」世代中重新尋找學習愛人的能力。播出後大獲迴響，本週將迎來精彩大結局。志豪（張軒睿飾）與佳兒（韓寧飾）是否有情人終成眷屬？莫蕾（陳語安飾）和前夫（初孟軒飾）兩人情歸何處？將在完結篇獲得解答。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演，即將播出大結局。（圖／良人行、東森電視提供）

陳語安分享最感動的一場戲，是和前夫和解的戲。兩人躺在地上，回想往事歷歷在目，過去曾經是熟悉的夥伴，在事業或感情上的糾葛，在那刻彼此都卸下心防，直呼「當導演喊開始時，我完全融入劇情的氛圍，因為彼此理解而流下眼淚，代表兩人對過去的和解，這場戲很深刻，讓我難忘。」

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▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演，即將播出大結局。（圖／良人行、東森電視提供）

而志豪與佳兒這對小冤家，最後結局篇有一場志豪陪伴佳兒比賽的戲，當時張軒睿悠閒地等待開拍，因為這場戲，他只有三句台詞，覺得輕鬆，他還化身攝影師熱心調整攝影機，並且搞笑說是陪女友來拍戲的，一派輕鬆地說「既然工作那麼辛苦，我只好犒賞自己一杯奶茶，慰勞自己辛苦的腦袋。」

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演，即將播出大結局。（圖／良人行、東森電視提供）

韓寧見狀開玩笑說「不知道他來幹嘛？應該是張軒睿要犒賞大家喝奶茶吧，如果三句台詞還NG就太不應該。」兩人互相虧對方，看得出感情十分融洽，現場拍攝氣氛也歡樂無比。

▲《不愛，愛》由張軒睿、韓寧、陳語安、初孟軒主演，即將播出大結局。（圖／良人行、東森電視提供）

《不愛，愛》即將進入尾聲，導演黃駿傑分享播出以來開心獲得各界肯定和支持，說道「這部戲其實想要探討這個時代看待愛情的態度、親密關係與愛的責任，透過此劇來分享『愛是主觀的，沒有對錯！最好的愛情是讓彼此成為更好的人』。」該劇即將完美收官，本週日晚間8點到10點在東森戲劇台播出大結局、鎖定LINE TV每週日晚上10點上架。