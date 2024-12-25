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副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光

記者葉文正／台北報導

宣告喜訊！副業女王丫頭詹子晴與森田、Vic 陳雋希兩位創辦人攜手創立快電商，搶在年終2024歲末之際，要正式官宣給消費者們一個驚喜耶誕好消息！就是迎來韓國知名潮流服裝品牌「Grove」正式進駐快電商販售！這品牌可說是大有來頭，包含超夯女團New Jeans成員MINJI、韓團TWICE團員Sana、演員姜漢娜、少女時代的金太妍……等，超過30位韓國大咖女星都是這個服裝品牌的愛好者，多次穿搭現身在公開場合，時尚look引來粉絲們爭相追星採購衣服！

▲丫頭即將開啟度假模式。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

▲丫頭即將開啟度假模式。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

詹子晴對於經營事業總有獨特眼光，對於這次攜手「Grove」品牌合作原因，她指出：「我們注意到Grove 是韓國女生喜歡的品牌，而且年齡層很廣，在同等級韓國品牌當中的人氣更高。所以不只是觀光客、韓國小姐姐們，連韓國女星也很多私服都有出現Grove ，是非常具有影響力。」更稱讚：「品牌魅力在於不只是一直玩logo，每一季都是很有時尚度與設計的款式。不善於穿搭的女生，衣櫃隨便拿兩件都能很好做搭配。」

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▲丫頭即將開啟度假模式。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

▲丫頭宣布韓國潮牌進駐。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

詹子晴為此實際觀察在韓國的社群，發現討論度很高，也去觀察韓國女星私服對於grove的款式選擇，特別挑選適合在台灣穿搭的款式與材質，耗時長達4個多月開會溝通才順利促成合作。她偷偷分享自己的穿搭小心機：「我平時的治裝費用都是飛韓國一趟一次買齊，女生的穿搭如果要買基本款，更要買質料和剪裁設計好看的，才更顯得出有品味與簡約時尚感，而不是俗氣。」

▲丫頭即將開啟度假模式。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

▲丫頭要飛往澳洲。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

耶誕節來臨，在過往交換禮物遊戲裡抽過最無言的禮物是什麼？詹子晴無奈苦笑：「連續三年抽到藍牙音箱，決定今年不參加交換禮物聚會，很怕我的這個命格又是抽到藍牙音響。」即將告別2024，對今年的自己說一句話？她表示：「今年有很多新的大突破，不論結果好壞，你都盡力了。」她給自己打了70分，希望能讓明年的自己有更好的空間突破。下週跨年剛好要飛去澳洲辦事情，就決定乾脆多待幾天在澳洲跨年了，她期許：「第一次在澳洲跨年蠻期待的，2025新希望，遇到好人好事好幸運，遠離壞人壞事壞衰運。」

▲丫頭即將開啟度假模式。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

▲丫頭近年努力經營快電商。（圖／快電商、ㄚ頭臉書）

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