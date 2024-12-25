柯震東緊抱懷裡「深吻臉頰」女方身分曝光！　網驚：好像蕭亞軒

記者顧齊祐／綜合報導

藝人柯震東出道13年累積多部作品，今年更憑著電視劇《不夠善良的我們》，奪得第59屆金鐘獎迷你劇集最佳男配角。平時他常透過社群與粉絲互動，大方分享私下生活，近日他曬出了一系列與媽媽的親暱照片，吸引了不少網友的關注。

▲柯震東與媽媽的親暱合照。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



昨（24）日，柯震東在Instagram上發布了多張媽媽的獨照和母子合照。照片中，柯震東雙手緊緊摟住媽媽，深情地親吻她的臉頰，還有柯媽媽朝柯震東臉上獻吻的畫面，以及母子倆親密擁抱的合照，顯示出兩人關係非常融洽。

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▲柯震東與媽媽的親暱合照。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



柯震東也配文寫道「生日快樂呀！母親，或許對大家來說今天是聖誕夜！但對我來說今天是您的生日！畢竟每年的今天都在過母親的生日！而且您也從小扮演了我的聖誕老太太直到現在」。

▲柯震東媽媽。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）



貼文發布後，立刻吸引了大批網友朝聖，紛紛留言「柯媽好正」、「以為是你女朋友」、「你們一家都是高顏值」、「明明是姊姊」、「好像蕭亞軒」、「媽媽太美了，差點以為是新緋聞」。