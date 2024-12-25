六月早簽好離婚協議書…本來年底宣布　跟「李易彼此放下」現況曝

記者黃庠棻／台北報導

演藝圈明星夫妻擋李易與六月結婚13年，多次傳出婚變消息，但雙方都否認，日前六月被爆料和鮮肉滑雪教練關係曖昧，連對話都有些露骨，週刊更指出李易也曾外遇，引發各界議論。今（25）日甚至傳出小倆口早已簽完離婚協議書的消息，對此六月也透過經紀人回應了。

▲六月跟李易傳出離婚消息。（圖／翻攝自IG／june_tsai1976）

六月透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，認了其實夫妻倆很早以前就已簽好離婚協議，本來也確實預計年底在發佈聲明，不過事情有了轉機，夫妻倆強調「經過多次溝通跟嘗試，決定彼此放下，繼續攜手走下去，謝謝大家關心」。

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▲六月跟李易傳出離婚消息。（圖／翻攝自IG／june_tsai1976）

此前，六月向週刊透露，早在12月初，經紀人就替他倆擬好離婚聲明稿，她說道「在離時間越來越近的時候，我發現我沒辦法，我以為我不愛李易了，可是直到那一刻，真的知道要結束的那一刻，我簽不下去。」聲明稿始終都沒辦法簽下去，她和李易都哭了，於是闡述心意、互相告解，承認在婚姻中錯誤的地方，決定彼此都放下，她直呼「我們還想努力，請再給我們一些時間。」

▲六月跟李易傳出離婚消息。（圖／翻攝自IG／june_tsai1976）