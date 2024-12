瑪麗亞凱莉聖誕神曲又破2紀錄！　「每年版稅進帳」超過9800萬台幣

記者陳芊秀/綜合報導

耶誕佳節來臨,各大商場紛紛推出相關活動,並播放應景的音樂。而美國實力派歌手瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的經典歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉(你是我最想要的聖誕禮物)自發行以來已經熱播30年,並為她帶來可觀的版稅收入,近日又有數據刷新紀錄了。

▲瑪麗亞凱莉聖誕神曲又破2紀錄。(圖/翻攝自IG)

據《富比世》報導,瑪麗亞凱莉的聖誕神曲〈All I Want for Christmas Is You〉自1994年在聖誕專輯中發表,至2017年累積版稅收入已達6000萬美元(約新台幣19.6億元)。此外,根據《經濟學人》的最新估算,瑪麗亞·凱莉每年可從這首歌中獲得約250萬美元(約新台幣8172萬元)的版稅收入,而《紐約郵報》的估算則更高,認為每年收入可能達到300萬美元(約新台幣9800萬元)。

當全球媒體邁入串流時代,〈All I Want for Christmas Is You〉仍持續在全球各地熱播。本月13日,歌曲成為音樂串流平台Spotify史上第一首突破20億次播放量的節慶歌曲。瑪麗亞凱莉在接受《PEOPLE》雜誌訪問時表示:「這是一件令人難以置信的事情!我非常感謝來自世界各地的Spotify聽眾,他們年復一年地讓這首歌成為他們節日傳統的一部分。」

外媒形容瑪麗亞凱莉每年在節日都在創造歷史。她轉發Billboard有關於她的IG貼文,內容透露她的歌曲〈All I Want for Christmas Is You〉在Hot 100創下17周上榜的新紀錄。