加入食堂最後營業日　餐廳爆單敖犬也爆炸

記者葉文正／台北報導

《艾嘉食堂》最後的故事即將登場，在蘇梅島經歷長達半年的前置期、兩週的節目錄製，《艾嘉食堂》顯然在當地居民的心中也留下特別的片段；最後的營業日，之前來訪過的客人紛紛帶上親友再度到訪，令食堂整個座無虛席，成為《艾嘉食堂》營業以來首度客滿的一天。

▲敖犬（左）為艾嘉食堂帶來新氣象。（圖／泰坦星文創）

最後一天營業，職員們也毫不放鬆，一早就到食堂備料，兩週來開店的每個小步驟都令二廚柯佳嬿感到不捨，而店經理楊祐寧更準備一整鍋全新的刈包肉，希望讓讓到訪的客人都能品嘗到這道《艾嘉食堂》的招牌料理，不留下任何遺憾。

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▲艾嘉食堂最終故事登場。（圖／泰坦星文創）

相較於其他職員依依不捨但熟練的身影，首度獨自負責吧台工作的敖犬則興致高漲的希望為《艾嘉食堂》創下營業額高峰，但嘴巴說的容易，第二天上工就面對餐廳客滿、點單爆炸狀態的他，腦容量也跟著爆炸了。

▲廚房最後營業影像。（圖／泰坦星文創）

儘管如此，敖犬的雞蛋糕被稱讚「有職業水準」，連主廚張艾嘉都讚不絕口；敖犬還一天內就做到了所有前輩們都沒有完成的任務，職員們每天早上採購咖啡的咖啡廳店員們，經歷了楊祐寧、王大陸的邀約，都未曾到訪《艾嘉食堂》，在大寫E人敖犬熱情與店員「打勾勾」之後，全店員工們終於一起來到了食堂，還大氣直接把菜單上所有品項都點一輪，超級捧場。他也順利消化了所有的外場及吧台工作，幫助《艾嘉食堂》完美收官，成為《艾嘉食堂》第一季中名副其實的「最強實習生」。

《艾嘉食堂》經歷四年籌備，為全球首檔獲得CJ ENM授權拍攝的「尹食堂」海外版，也是台灣難得的海外實境綜藝，自10月5日首播以來，陪伴觀眾三個月的時光，希望帶給大家輕鬆愉快的療癒時光，也期望為台灣綜藝圈帶來全新的製作思維。總製作人B2表示：「謝謝所有喜愛《艾嘉食堂》的朋友們與我們一起度過這美好的觀影時刻，一起跟著張姐、祐寧、佳嬿還有大陸完成這次食堂的海外開店挑戰。也謝謝所有參與拍攝的嘉賓還有工作人員，希望大家持續關注我們，也期待第二季的到來！」

《艾嘉食堂》最終回，12/28本週六晚間八點在三立都會台播出，NETFLIX週六晚間十點上線，華視主頻則於隔週六晚間八點播出。