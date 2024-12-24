齊秦遭爆「罹肺癌末期」治療中　嫩妻親揭真相：求求各位別咒了

記者蔡琛儀／台北報導

歌手齊秦今（24日）被大陸狗仔爆料已確診身患肺癌晚期，目前正在北京治療中，寫得鉅細彌遺，由於他日前才舉辦演唱會，罹癌消息一出震驚不少歌迷。不過稍早齊秦友人和老婆皆出面否認此事。

▲齊秦遭瞎傳罹肺癌末，老婆發文還配圖闢謠。（圖／翻攝自孫麗雅微博）

小齊秦24歲的老婆孫麗雅也發文：「哎呀！一早醒來，突然聽見這麼好笑的消息，我怎麼都不知道他肺癌晚期，我發現藝人不是自己病死，而是被別人咒了。」孫麗雅強調：「首先小哥身體很健康，他最近只是被孩子傳染肺炎支原體和腺病毒導致喉嚨潰瘍，一直在積極治療，至於各種癌，求求各位別咒了，人家好著呢？正在陪孩子們呢。」

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齊秦的友人也向《ETtoday星光雲》回應：「聽說小哥前一陣子有得到比較嚴重的感冒病毒。所以有些工作做了調整，但因為有個工作推不掉，還是照常演出，所以讓歌迷擔心了。謝謝大家關心，齊秦沒事。大家也要照顧好身體。」而齊秦姊姊齊豫的經紀人則表示他們在大陸工作，「剛滾石同事也通知了齊姐，說大家都在找她，才知道。我們正好和小哥經紀人一起，小哥之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有在工作。不知哪來的傳聞，謝謝大家關心咯！」