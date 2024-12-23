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劉宇寧直播揭娛圈黑幕！「拿我開刀還瞧不起我莫名其妙」全說了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸歌手劉宇寧從網路平台唱流行歌走紅，後來為許多電視劇演唱主題歌或插曲，又跨界開始演出戲劇，新劇《珠簾玉幕》在台灣播出也相當受歡迎。而他至今仍持續透過直播唱歌與粉絲互動，近日更直率說出戲劇圈「溜粉」黑幕，更隔空開嗆某製作公司「莫名其妙」。

▲▼劉宇寧直播揭娛樂圈黑幕。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧直播揭娛樂圈黑幕。（圖／翻攝自微博）

劉宇寧向來有話直說，近日一場直播時，談起網路謠傳他下一部戲已經簽約，對此當場闢謠並稱「別聽他們胡說八道」。接著他批評現在有些公司的操作很讓人沒勁，接著舉例，比方有個新戲已經敲定某個男演員演出，但是定下的男演員沒那麼好，公司就放消息「劉宇寧要演這個」，他表示網上有一票專門批評他的黑粉，當劉宇寧要演新劇消息一出，就會有很多批評留言「憑什麼」。

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接著劉宇寧描述，這樣的謾罵大概會持續幾個小時，半天或是一天，接著該公司會出來先澄清不是劉宇寧是其他人，而網路已經罵過一頓高潮，接著再宣布另一個男演員，就只能認了。他不禁說「就是拿我先開一刀」、「然後溜完我還挺嫌棄我的，我覺得這個最受不了的，溜我了溜我一大頓，然後後面選的那個人還沒我好，然後還瞧不起我，很莫名其妙」。他表示這個局面破解不了，除非不再這個圈子。

▲▼劉宇寧直播揭娛樂圈黑幕。（圖／翻攝自微博）

▲劉宇寧指現在製作公司拍新劇會放假消息聲稱「劉宇寧要演」，黑粉開罵後再澄清，他回嗆：「溜完我還挺嫌棄我的，我覺得這個最受不了的。」（圖／翻攝自微博）

大陸近年多個製作公司宣布製作新戲，選角尚未公開前，陸網總有許多謠言是某位明星將演出，但是演員名單一波換一波，傳言吸引明星粉絲關注，但也半信半疑，眾人形容放假消息騙熱度的做法叫「溜粉」。劉宇寧直接在直播說出戲劇圈的現狀，獲得網友力挺，更被形容「娛樂圈活人」、「劉宇寧看得透透的，也是好無奈」、「惡意溜粉的劇必糊」。

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