〈毀滅愛情〉20年了！　林冠吟「重現經典」坦承：當時想丟了DEMO

記者張筱涵／綜合報導

「火星人歌手」林冠吟2004年出道，以一首〈毀滅愛情〉紅遍全台灣，儘管從2008年後就沒有推出新作品，但還是有維持粉絲專頁，近日登上那那大師節目受訪，重現經典4首名曲。

▲林冠吟重現〈毀滅愛情〉。（圖／翻攝自YouTube／那那大師）



每每在各大討論區提到「消失歌壇的好聲音」，林冠吟絕對會被提起，而且她的歌迷一直以來都還是默默有在關注她的動態，每次粉絲專頁更新都會受到關注。她在節目中坦承，當初〈毀滅愛情〉被選為主打曲時，自己其實很不滿意：「蛤，這首歌DEMO當初很想丟垃圾桶，這麼商業的情歌，對我創作歌手來說是……不喜歡，這就是商業歌曲，我不喜歡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過事後回頭看，林冠吟認為當初的決定其實是對的。其實，她在2017年接受《ETtoday星光雲》專訪，有透露後來轉戰幕後，2012年的辛曉琪〈真實〉、2016年的梁永泰〈樓下的房客〉和辛曉琪〈明白〉，她都有參與創作。

▲林冠吟坦承一開始不喜歡〈毀滅愛情〉。（圖／翻攝自YouTube／那那大師）



林冠吟這次在那那大師頻道中帶來〈梁祝〉、〈絲路〉、〈毀滅愛情〉、〈秦俑〉表演，喚起許多七、八年級生的回憶。她也提到，在她還在以歌手身份活動的時候，對粉絲的愛意留下了深刻印象，北中南簽唱會都會看見歌迷們的身影，且歌迷們總會比自己早到活動場地，還會送她當地美食。

▲林冠吟在節目中還有帶來另外3首名曲表演。（圖／翻攝自YouTube／那那大師）



更驚喜的是，林冠吟提到自己2008年後專注在配樂工作上，一直都沒有公開露面，但PTT的粉絲版都還有在被經營：「有人轉發一篇文章給我，版主說他覺得滿難過的，這個版可能沒辦法經營下去，他覺得很對不起大家什麼的，我就突然覺得自己該出來做些什麼，因為他們真的很支持我，這麼多年他們都很支持我，甚至他要責怪自己沒把版經營好，那我就覺得說……我應該也要守護他們。」

粉絲看到節目後，也感性留言：「心中萬分感動，謝謝冠吟翻牌，我就是當年PTT的marsLin版的版主，謝謝妳一直沒有忘記我們，就如同我們永遠不會將妳忘記，也好在是ptt的好心，讓這個版目前還在持續運作當中，希望冠吟有空也可以創ptt帳號，來marsLin版走走唷，繼續愛冠吟，繼續下一個十年。」

▲林冠吟得知粉絲為可能要關版自責時，認為自己也要出面守護粉絲。（圖／翻攝自YouTube／那那大師）

