ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

范瑋琪遭指「害大S染病」不忍了！　發布律師函喊告

記者蔡宜芳／綜合報導

女星范瑋琪因在好友大S（徐熙媛）病逝前曾與對方聚會，和丈夫陳建州一同遭質疑是將流感傳染給大S的人。范瑋琪21日曾為此公開與醫師的對話自清，但她隨後便刪除貼文，引發更多的討論。對此，負責她在大陸工作的經紀公司山河樂文化，23日正式委託律師蒐證，要求網友停止散播不實訊息。

外送用▲▼范瑋琪遭指「害大S染病」不忍了！發布律師函喊告。（圖／翻攝自范瑋琪IG、大S臉書）

▲范瑋琪日前曾針對害大S染上流感一事做出澄清。（圖／翻攝自范瑋琪IG、大S臉書）

北京載實律師事務所23日發出律師聲明，指出在今年2月初，有部分網路帳號編造並轉發了涉及范瑋琪及其親屬的不實資訊，這些行為已對范瑋琪及相關人員的精神、聲譽和形象造成了嚴重影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

律師聲明中還提到，這些虛假資訊的製作者、傳播者以及部分轉發、評論者的行為，已經嚴重侵犯了范瑋琪及相關人員的合法權益，「請相關網絡運營方立即刪除侵權資訊，相關人員立即刪除相關文章或評論內容、採取一切措施消除影響以挽回委託人及相關人員損失。」

此外，北京載實律師事務所表示，他們已經對這些侵權行為進行了區塊鏈存證、侵權主體溯源及損害賠償評估，「對於仍持續開展侵權行為的網絡用戶，將通過法律途徑維護委託人及相關人員各項權益。」

▲▼范瑋琪遭指「害大S染病」不忍了！發布律師函喊告。（圖／翻攝自微博／北京載實律師事務所）

▲范瑋琪律師函。（圖／翻攝自微博／北京載實律師事務所）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

周杰倫助陣五月天演唱會　「當嘉賓是工作」讓阿信走心

推薦閱讀

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

NanaQ託大咖網紅買水卻多出保險套！　網挖出「是酷炫」證據影片曝

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

玥熹聽小優錄音檔氣炸！　「我就是這樣被情勒」批她愛送禮打發

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

103分片全是「小優黑歷史」！6女星受害實錄　《小明星》統整黑函一次看

陳曉剛離婚火速爆「熱戀《甄嬛》女星」！女方曾合作陳妍希　3線索曝

徐乃麟捍衛3歲外孫開戰酸民！　「親赴學校對質」氣炸提告：絕不會放過你

李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

直擊李翊君「寧夏夜市擺攤」邊賣邊唱！一票民眾圍觀　3小時全賣光

徐乃麟赴警局開告！3歲外孫遭罵失智踩底線　怒轟：花再多錢一定告死你

小優聯手《大學生》班底排擠愛雅！認了「太嫉妒」　她當場垮臉全被拍

47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間

《藍調》韓志旼唐氏症姊要結婚了！　害羞證實婚訊：歐巴先告白⋯

唐綺陽運勢／巨蟹會破財！天蠍感情「宜保持距離」雙子處女桃花超旺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

范瑋琪, 大S, 徐熙媛, 陳建州, 黑人

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李多慧全白緊身衣「雪地熱舞」吐出白煙！　轉身掀衣辣秀蠻腰
  2. 47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位曝生死瞬間
  3. 唐玲包包遭竊「損失上萬元」警方迅速逮人！　失而復得誇警高效率
  4. 范瑋琪遭指「害大S染病」不忍了！　發布律師函喊告
  5. Wanna One隊長尹智聖要來了！寵台粉「3月9日一天開兩場」
  6. 歐陽妮妮中空上衣解放「超巨孕肚」！　近照洩真實膚況
  7. 霸總愛上職場菜鳥！BL劇男星獻出「第一次床戲」　拍到喊卡還在哭
  8. 李棟旭預告片「比193cm李光洙高」　觀眾拉進一看笑翻：地上有箱子
  9. 周遊59年前赴日拍台語片！飛沖繩被讚「瑪麗蓮夢露」舊作修復放映
  10. 李威改列被告！涉教唆信眾躲查緝　施暴致死串證錄音檔曝光

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366