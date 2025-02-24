范瑋琪遭指「害大S染病」不忍了！　發布律師函喊告

記者蔡宜芳／綜合報導

女星范瑋琪因在好友大S（徐熙媛）病逝前曾與對方聚會，和丈夫陳建州一同遭質疑是將流感傳染給大S的人。范瑋琪21日曾為此公開與醫師的對話自清，但她隨後便刪除貼文，引發更多的討論。對此，負責她在大陸工作的經紀公司山河樂文化，23日正式委託律師蒐證，要求網友停止散播不實訊息。

▲范瑋琪日前曾針對害大S染上流感一事做出澄清。（圖／翻攝自范瑋琪IG、大S臉書）

北京載實律師事務所23日發出律師聲明，指出在今年2月初，有部分網路帳號編造並轉發了涉及范瑋琪及其親屬的不實資訊，這些行為已對范瑋琪及相關人員的精神、聲譽和形象造成了嚴重影響。

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律師聲明中還提到，這些虛假資訊的製作者、傳播者以及部分轉發、評論者的行為，已經嚴重侵犯了范瑋琪及相關人員的合法權益，「請相關網絡運營方立即刪除侵權資訊，相關人員立即刪除相關文章或評論內容、採取一切措施消除影響以挽回委託人及相關人員損失。」

此外，北京載實律師事務所表示，他們已經對這些侵權行為進行了區塊鏈存證、侵權主體溯源及損害賠償評估，「對於仍持續開展侵權行為的網絡用戶，將通過法律途徑維護委託人及相關人員各項權益。」

▲范瑋琪律師函。（圖／翻攝自微博／北京載實律師事務所）