李多慧全白緊身衣「雪地熱舞」吐出白煙！　轉身掀衣辣秀蠻腰

記者顧齊祐／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，憑藉甜美笑容及迷人舞姿擄獲台灣粉絲的心，從樂天桃猿轉隊至味全龍之後，人氣更上層樓。經常透過社群平台與粉絲互動的她，今（24）日曬出了一段她穿著薄長袖長褲站在雪地當中熱舞的影片，口裡還吐出白煙，震驚不少網友，讓不少網友驚呼「多慧太拚命了」。

▲李多慧嘴裡吐出白煙，可見氣溫十分寒冷。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



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李多慧曬出的影片中，只見她穿著全白的貼身套裝，將一頭長髮自然垂下，站在雪地中，並從嘴裡吐出了一口白煙，可以看出當時的溫度非常的低。接著她不畏寒冷，轉身將衣服掀起，露出了纖細的腰部與黑色內衣，隨著音樂開始舞動身體，畫面十分性感，引人注目。

▲李多慧將衣服掀起，露出了纖細的腰部。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



影片一發布，震驚了不少網友，紛紛留言「公主冷成這樣還出來跳舞」、「好久不見的白雪公主」、「要注意保暖欸！不要感冒啊啊！」、「姐姐妳不冷嗎」、「公主請穿好衣服」、「多慧太拚命了，注意保暖」、「美到冒煙了」。

▲李多慧不畏寒冷，在雪中熱舞。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）