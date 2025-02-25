坐副駕「光腳丫翹儀表板」全被拍！仔細一看…是《天之驕女》女星

圖文／CTWANT

女星小優日前被爆出因私底下傳胡瓜和助理女主持人宋羽葤互動過從甚密，因此被老闆吳宗憲解約；胡瓜在18日的媒體餐敘上表示小優當天一早便急著打給他跟他道歉，但他說「我們有這麼多大的事情要忙，根本無暇去管這些小事」，要小優「不要自己在那邊不穩定」。而被指受到胡瓜特別照顧的宋羽葤，時報周刊CTWANT日前也直擊她與有過接送情的男演員黃浩詠一起去打羽球，黃浩詠不但幫她脫鞋收鞋揹包包，還讓她光腳丫翹在擋風玻璃上，看得出兩人關係十分友好。

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上月21日下午4點出頭，結束新節目記者會活動的宋羽葤離開活動會場，搭上一輛黑色休旅車離去。30分鐘後，車子開到新北市板橋區，駕車男子下車進超商買東西，原來男子正是曾被媒體拍到有過接送情的黃浩詠。買好東西，車子開進板橋國民運動中心的停車場，黃浩詠下車後拿好隨身物品，走到副駕駛座的女方位置，接手對方遞給他的包包。男生大包小包一人全包，而女方則是雙手空空輕鬆地跟著男方的腳步。

隨後，2人搭乘電梯到了5樓的羽球場。期間，雙方並沒有熱絡的交流球技，總是溫和地打了一會兒，便到場邊休息滑手機。看宋羽葤休息時拿著衛生紙擤鼻涕的樣子，似乎是因為身體微恙而導致缺乏打球的興致。5點45分，黃浩詠脫下鞋襪，接著又去洗手間換褲子，一回到休息區便忙著收拾球具。反觀宋羽葤就只是坐著休息滑手機，甚至連換鞋都是男方蹲到她身邊幫忙收進袋子，體貼到就只差沒有幫女方穿鞋而已。

收拾完畢，黃浩詠同樣是雙手滿滿，宋羽葤依舊輕輕鬆鬆。離開運動中心後，宋羽葤的表現更是令人訝異，坐在副駕駛座的她竟然光著腳丫就這樣大剌剌地翹到擋風玻璃前，臉部表情看來應該是在滑手機。如此種種的畫面，好交情似乎也已經不需要多做解釋。

晚間7點左右，車子並非回到新北市永和區宋羽葤的家，而是汐止區山區的大型社區，男方車子有該社區的識別證，可知兩人回去的是男方的家。看來，彼此雙方的情誼比接送情更進階。

宋羽葤曾被傳出受到胡瓜照顧有加，但她也曾是吳宗憲《小明星大跟班》的代班主持人，對於頗得綜藝大哥們的疼愛，她曾大方回應：「是，感謝恩寵，覺得跟大哥們合作起來他們都不藏私，罵的也滿直接的。」她感謝大哥們對她的關心與照顧，「但就不是追求這麼一回事。」近日她受訪時也表示由於小優已經不是第一次造謠傳她跟胡瓜的緋聞，她本來沒有要提告，不過看到小優後續的作為，認為根本是在模糊焦點，明明自己才是最大的受害者，「我看到的卻是加害者在表演」。加上吳宗憲給她的建議，目前她正在蒐證中，準備好會公布。

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