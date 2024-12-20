熊熊嗆「睜眼說瞎話的人」被疑影射林襄！　親上火線撇清：求放過

記者王靖淳／綜合報導

女星徐凱希今（20）日在Threads有感而發表示對於「說謊不承認」的行為感到無奈，並直呼佩服這種人的勇氣，不料貼文曝光後，卻引發網友留言瘋猜她疑似在評論啦啦隊女神林襄及林穎樂佔位一事，就連女星熊熊在底下的留言也受到網友討論。為此，兩人都發聲闢謠了：「我們兩個完全不是在講這件事！求放過，被亂誤會真的哭。」

▲熊熊留言徐凱希，被懷疑在影射林襄及林穎樂。（圖／翻攝自Instagram）

熊熊指出：「我們兩個完全不是在講這件事！」她強調與徐凱希討論的只是個人經歷，並非針對任何特定事件或人物，同時也表示，這些純屬瞎人瞎事分享，無其他意圖，「我們是在講自己遇到的事情。」熊熊坦言，無辜被影射讓她感到相當衰，更希望外界停止不必要的聯想。面對被誤會的處境，熊熊表達心中不滿與無奈，「遇到事情已經很不開心，還要被亂誤會真的哭！」

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▲熊熊發文闢謠。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）

事實上，女星徐凱希今（20）日透過Threads發文坦言，自己對於「說謊被拆穿後，還能完全不承認」的人感到佩服，甚至疑惑他們的勇氣究竟從何而來。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛表達個人看法，就連女星熊熊都忍不住留言：「睜眼說瞎話的人，本來就有自己不尷尬，尷尬的就是別人的特別勇氣。」不料內容曝光後，引發外界猜測兩人在暗指啦啦隊女孩林襄、林穎樂的佔位風波。為此，徐凱希稍早已發文反駁，解釋是她遇到瞎人瞎事，單純太生氣所以才想發文分享，希望外界不要有過度聯想。

▲熊熊留言徐凱希。（圖／翻攝自Threads／beargenie）