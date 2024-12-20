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徐若瑄抗癌成功曾憂：擔心開刀無法唱歌　彭佳慧揪她開唱做公益

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后彭佳慧日前邀請好友徐若瑄，參加與癌症希望基金會合作的「聽希望在唱歌」演唱會，彭佳慧表示，每年來到這裡都很開心和感動，希望用歌聲能讓大家休息一下，也能因此得到能量。首次加入演出行列的徐若瑄很感謝彭佳慧的邀請，讓她參與這麼有意義的活動，「追隨著很有愛心的佳慧姐的步伐，我們因為一起在做著有意義的事，感到很幸福。」

▲▼彭佳慧揪徐若瑄一起公益演出。（圖／索尼提供）

▲彭佳慧揪徐若瑄一起公益演出。（圖／索尼提供）

當晚的演唱由徐若瑄率先登場，她今年初確診罹患甲肰腺癌，來到台大癌醫更是有感觸，「我是一名歌手，當知道癌症長在口腔，很擔心開刀後無法唱歌，現在能健康的唱歌給大家聽，真的非常開心。」同時她也特別感謝台大醫護團隊在手術期間的支持與照顧。當晚她演唱〈敬女人〉、〈愛笑的眼睛〉、〈接住我〉也鼓勵病患對抗生病要有運動員的精神，不要放棄。

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隨後她演唱〈別人的〉，而此時台下正坐著徐爸爸生病時的主治醫生，讓她想到爸爸和當時醫療團隊的照顧，一時情緒上來，她努力忍住眼淚完成演唱，她說：「佳慧姐在上台前提醒我，一定有很多感人的時刻會想哭，但要忍住，不能在台上掉淚，今天是帶歡樂給大家，我有做到。」

▲▼彭佳慧揪徐若瑄一起公益演出。（圖／索尼提供）

▲▼彭佳慧和徐若瑄開唱。（圖／索尼提供）

▲▼彭佳慧揪徐若瑄一起公益演出。（圖／索尼提供）

彭佳慧則是壓軸登場，演唱代表作〈相見恨晚〉、〈甘願〉、〈大齡女子〉，以及翻唱陳淑樺的經典歌曲〈夢醒時分〉，她自曝感冒嗓音狀況不佳，但仍以動人歌聲讓全場聽如痴如醉，還開放現場病患點歌，在她要離場的時候，忽然有一位病患拉著點滴架叫住她，跟她說：「我今天早上剛開完刀，但希望可以拍一下合照，就趕過來了。」她也馬上停下腳步拍照，並祝福對方「早日康復、健健康康」。

除了公益巡迴演唱，彭佳慧近來也忙於大陸巡演，目前已完成廣州、上海和成都的場次，之後還要唱到長沙、杭州和重慶，行程馬不停蹄，而今年她會在新竹跟大家一起跨年，並表示新專輯已在緊鑼密鼓籌備中。

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