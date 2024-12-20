BTS柾國：我搬家了，拜託別再找來⋯　直播2000萬人面前警告私生飯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS成員自2022年起陸續到軍中報到服役，年紀最小的柾國（Jung Kook）近日無預警在付費平台上開直播，創下2000萬人同時觀看的紀錄，再展高人氣。他雖在當兵中，但也透露事前確認過可以開直播與歌迷互動，寵粉放送多首歌曲演唱，只是他同時表示已經搬家了，間接曝光私生活再度受到干擾，令粉絲心疼不已，呼籲私生飯別再找上家門。

▲BTS柾國當兵中近日獲得允許開直播與粉絲互動。（圖／翻攝自BTS IG）



柾國人氣超高，他入伍前經常透過直播與粉絲互動，相隔1年之久，他近日晚間於平台上再度現身，寵粉開放歌迷點歌，一連帶來多首歌曲演唱，吸引同時2千萬人觀看直播。

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只是知名度極高的他，私生活也飽受侵犯，近日再度被爆料早已搬家，對此，他19日親自在直播裡證實「我已經搬家了，所以希望不要再有找上家門的事情發生，拜託了」，除了私生飯找到家中以外，也有很多粉絲會把信件寄到家裡，他坦言「寄信到我家住址也收不到，會全部被退回」，勸歌迷如果真的想寄信，可以直接寄到公司，他強調「公司的人會全部收好」。

▲BTS柾國在直播間寵粉，唱了非常多首歌給歌迷聽，但也承認已經搬家了，盼大家拜託別再找上家門。（圖／翻攝自韓網）



不僅如此，正在服役的柾國連軍隊都收到一堆信件，他再度提醒：「軍中也收到很多快遞，我也不能收，其中吃得很多，那個也是不行的。」他很感謝歌迷的心意，但盼望大家克制行為，別再寄送任何東西到家裡與軍隊裡。事實上，柾國過去多次透露自己遭到騷擾，成名的同時卻也付出私生活不斷遭曝光的代價。