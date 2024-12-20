記者黃皓瑋／綜合報導

藝人黃小柔、Vicky近期爆料在錄節目時，遭某流量女星搶佔火車座位，掀起網友熱議，黃小柔18日進一步證實，爆料中的佔位者「是林襄、林穎樂其中1位」，但2人雙雙否認佔位。有多年通告經歷的資深媒體人羅友志，日前也對此有感而發，直言「拗」不是年輕人的作風，喊話黃小柔、Vicky：「前輩們該放手了。」

▲對於Vicky、黃小柔（左圖）的指控，林襄、林穎樂（右圖）雙雙否認。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）



羅友志18日於個人臉書粉專發文，對林襄、林穎樂遭控佔位的風波發表評論：「這代年輕人或許無禮，但是『拗』真不是她們的作風，林襄既然說『沒被告知位子被佔』，前輩們，就該放手了……」

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羅友志分享自身經驗，認為「上通告心態」有3種：「有的人『很真』，知無不言，言所當言；有的人『半真』，大概知道，依稀記得，講對的一半，說那不對的一半；『沒幾句真話』，這種人不多，還是有……」並直言相信黃小柔、Vicky座位真的被坐走，「問題是，當時是『據理力爭、不被當一回事』？還是，在歡樂的娛樂工作中，嘟囔兩句『算了、算了』，加上通告需求，講一半真、說一半不真？」他也回憶自己首次上通告，被老名嘴「教訓」的經歷，直呼「很懂林襄現在處境」。

▲羅友志喊話黃小柔、Vicky「前輩們該放手了」。（圖／翻攝自Facebook／羅友志 友話直說）



回顧整起爭議，Vicky與黃小柔先前爆料，某流量女星在錄節目搭火車時「坐到Vicky座位」，反映後對方卻冷回「那邊還有空位」。事後部份網友依線索猜測爆料對象是林襄、林穎樂，但2人皆發聲否認，也澄清並無佔位、對前輩無禮。然而黃小柔18日發文證實，「佔位者」確實是2人的其中1位，對此林襄的經紀公司則回應，當天是依指引上車，並未被告知坐錯位子、需要換位：「若林襄當下有被告知座位另有安排或需求，也一定秉持禮貌與尊重全力配合，這是她對待工作及同仁的一貫態度。」

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