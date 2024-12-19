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謝和弦放話「再生第3胎」　黃小柔搶當親家曝真實關係：一輩子家人

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃小柔在2000年以女團4 In Love身份出道，在演藝圈打滾多年，人緣相當不錯。她18日分享與謝和弦同框的影片，透露兩人其實已經認識快20年，也不忘虧對方「從社會版到母嬰版」，並表示不介意未來當親家。

外送用▲▼謝和弦放話「再生第3胎」　黃小柔搶當親家曝真實關係。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro、chord0415）

▲黃小柔和謝和弦已經相識多年。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro、chord0415）

黃小柔在影片中透露，她和謝和弦在多年前曾組過團，對方還和其他人一起到自己家住了一段時間。被問到看著謝和弦長大，覺得對方有什麼改變？她開玩笑調侃謝和弦上社會版、大喊「當拎北塑膠喔」的事情，但也肯定對方現在當爸後的轉變，直說：「煞氣都沒了！」

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▲▼謝和弦放話「再生第3胎」　黃小柔搶當親家曝真實關係。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲黃小柔透露謝和弦還曾住過自己家。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

謝和弦則表示，完全不介意黃小柔的兒子未來追自己女兒，他也鬆口坦言想要再生一胎，只是沒把握面對兒子會不會又開始脾氣暴躁。謝和弦也提到，黃小柔在他低潮期時，一直都有關心他；黃小柔則表示：「不管到哪裡，我們都是一輩子的家人，你的小孩也是我的小孩。」至於謝和弦若生兒子，是否可以追她女兒？黃小柔笑說：「我問睿哥（老公）。」

▲▼謝和弦放話「再生第3胎」　黃小柔搶當親家曝真實關係。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

▲謝和弦表示想再生第三胎。（圖／翻攝自Instagram／huang_roro）

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