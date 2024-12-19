FEniX陳峻廷拍BL劇有激烈床戲！　「雙手遭壓制」被攻超過一分鐘

記者黃庠棻／台北報導

《全面管控》主要演員包括張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩兩對CP及王盈堯，將於12/20起每週五晚上8點 VBL Series YouTube首播，三立都會台則於12/22起每週日晚上11點播出，海外平台包括日本RakutenTV、韓國Heavenly，愛奇藝國際站北美等全球多個地區，GagaOOLala歐美等全球多個地區、八大劇樂部和 GTV Drama English（台灣+東南亞）等平台。

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

今（19）日《全面管控》舉辦首映會，現場擠滿支持粉絲，夏浦洋特別來參加首映，就是為FEniX成員陳峻廷打氣，對於試片片花中的激烈床戲，陳峻廷表示自己從沒跟男生接吻過，平日就對著自己的手練習，沒想到開拍當天就是激情戲，而且導演不喊停，就親了超過一分鐘，唯一導演喊卡的時候就是因為親熱過頭。

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▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

張哲偉、陳峻廷CP也被爆料兩人在試鏡時就很大膽，張哲偉撲上去就親 ，陳峻廷表示自己當時也沒反抗，心裡只想到「我非要拿到這角色。」而且多場親熱戲一開始，陳峻廷雙手就被張哲偉壓制住，完全展現「被攻」的一面，張哲偉也笑說很有征服感。

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

張哲偉這次飾演跨物種的AI，他表示一直很想嘗試機器人的角色，因為自己個性很「理工」，而這次也因為張哲偉的過猛身材，劇情增添不少親熱戲，他笑說拍戲還一直在減體脂，陳峻廷則虧說他全身沒有地方不能摸的，唯一就是耳朵，因為太敏感。

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

張哲偉覺得自己演這部劇有很多「體力活」，因為還要扛著陳峻廷。另外，張哲偉透露自己的個性是先斬後奏，很多事都是做了再告訴家人，這次他把演出BL劇的預告傳給媽媽看，沒想到媽媽卻又誤傳給外公、外婆，到現在還不知道長輩們的反應。

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

洪言翔過去五年都在跟著團體到處演唱，最遠甚至到過新疆，今年他決定離開團體脫單，一心想演戲，坦言「想拍戲好久，終於在劇中過足戲癮，而且還飾演大學生！」不過35歲的他，最讓人好奇就是如何保持童顏，他笑說每天要心理建設對皮膚喊「不要垮！」

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

而洪言翔這次和演出過電影《下半場》的羅章恩搭檔，羅章恩說自己剛進劇組時還被洪言翔誤會在保持距離，哪知他當時正重感冒，竟被誤會成冷淡，後來發現讓兩人感情加溫的方法，就是約到車上自彈自唱給洪言翔聽。只不過，羅章恩拍戲之餘還要兼顧家裡的事業，他表示好在家人很支持，公司業務也都是他在負責，名片還掛著「經理」的頭銜。

▲《全面管控》由張哲偉、陳峻廷、洪言翔、羅章恩主演。（圖／三立提供）

王盈堯有多重身分，有屬於自己的YT頻道「夫夫之道」，又會主持，也持續嘗試演戲工作，這次他在劇中是唯一反派，他說自己從沒想過可以演壞人，後來戴上眼鏡試鏡然過關，而他的節目也常邀請同志當來賓，表示現在觀眾口味都被養大，這部劇應該可以滿足大家，而且同志的愛也可被更多的人看見。