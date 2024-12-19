ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

狄鶯槓孫安佐媽寶說 爆跟孫鵬日本「發酒瘋」真相

記者葉文正／台北報導

狄鶯五年來首度公開露面接受電視媒體專訪，這次TVBS娛樂頭條主持人楊慈茵和娛樂頭條副總楊起鳳於《T TALK》專訪狄鶯與名導伍宗德，兩人不僅透露公益短片的幕後秘辛，還意外揭露狄鶯家庭生活中的驚人故事，場面火花四濺！
▲狄鶯五年來首度公開露面接受電視媒體專訪。(圖_TVBS提供)

▲狄鶯五年來首度公開露面接受電視媒體專訪。(圖_TVBS提供)
節目中，狄鶯提及上次被兒子孫安佐爆料夫妻在日本「失態」、「發酒瘋」大吵，原來夫妻倆是因爲孫鵬的「2億票房要帶兒子遊街」宣言爆發激烈衝突，狄鶯直言：「我真的翻臉！拍戲票房好是你自己的事，拖著家人一起遊街算什麼？」還吐槽孫鵬的計畫太荒謬，「我要是去了，乾脆拖出去斬了吧！」她也表示其實孫安佐自今都還不知道當天夫妻吵架的起因，而面對如此「熱血」的妻子，孫鵬似乎也只能默默認栽，讓伍宗德忍不住插話：「孫鵬現在比以前更愛狄鶯，連一點點風吹草動都會緊張！」
▲狄鶯五年來首度公開露面接受電視媒體專訪。(圖_TVBS提供)

▲狄鶯與伍宗德。(圖_TVBS提供)
狄鶯也對孫安佐前陣子挑戰業餘格鬥賽的話題表示回應，她語氣堅定：「我兒子真不是媽寶！他參加比賽，就是要證明自己不是靠我活著！」她更替兒子抱不平：「大家老說什麼有錢家庭養媽寶，我先說清楚，我根本不是超有錢，孫安佐也絕對不是靠爸族！」然而，話鋒一轉，狄鶯又展現母愛的一面：「我兒子才學一個月，卻敢去挑戰專業選手，為了證明自己，甚至被打得像豬頭一樣，你們說我心疼他嗎？那是肯定的！」

另一方面，伍宗德成立「願有情」團隊，免費幫助公益機構拍攝宣傳短片，這樣的善舉竟一度被質疑！伍宗德直言：「剛開始和機構接觸，超過一半的人以為我們是詐騙集團，因為誰會不收錢還找大咖藝人幫忙？」這5年來，他們拍了30部短片，成功幫助弱勢團體提升形象，並大幅增加募款成效，他強調：「我要證明，我們不只是認真，還做得最好！」本集《T Talk》精彩內容將於今(19)日17:00在TVBS娛樂頭條YT頻道首播，20:00在TVBS NEWS YT頻道上線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

推薦閱讀

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

狄鶯, 孫鵬, 孫安佐

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 主打無性別概念！　《BOYS PLANET》陳冠叡確定在韓出道
  2. 米可白健檢完驚覺「不能吃高麗菜」！鬆口原因：很困擾 友全傻眼
  3. 謠言傷女神！新垣結衣「消失廣告代言榜」業界揭2原因…日網繼續挺
  4. 親密戲演成打鬥戲！　韓寧頭撞張軒睿「差點叫救護車」直接NG
  5. 瑪麗亞凱莉耶誕巡迴最終場　跑到台下在蕾哈娜胸部簽名
  6. Ozone耶誕節前突送驚喜！ 　過程竟然超荒唐
  7. 岳母家「整樓20人食物中毒」！里長闖禍了 台男星揭暗黑內幕：很可怕
  8. 《夜市王》牛排店掀爭議「公平遭質疑」店家親回應！　製作單位公開擇店標準
  9. 范少勳宣布下個月升格二寶爸！　喜曝「愛妻再懷女兒」親自陪產檢
  10. 職場禮儀？新人女主播脫口「感謝姐」秒被嗆：有夠白目！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366