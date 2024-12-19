親親對象不是郭雪芙！　陳柏霖《吹吹風》開播就有吻戲：有點挑戰

記者黃庠棻／台北報導

《不如海邊吹吹風》首播收視衝出佳績，在AXN頻道、Hami Video戲劇榜和Rakuten Viki 都登上冠軍，導演何潤東打造陳柏霖、林柏叡、庹宗華的男神情感線，從兄弟情、情敵競爭到愛在心裡口難開的父子情，全劇洋溢著濃厚的男性費洛蒙，讓觀眾直呼「太撩人」，更成為女性觀眾追劇的新動力。

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

最新劇情中，陳柏霖與林柏叡的「情敵關係」再掀意想不到的波瀾，ㄧ場「海邊救援」橋段，林柏叡意外落水，危急時刻，陳柏霖不顧一切跳入水中將對方救起，並在對方無意識的情況下「嘴對嘴」進行人工呼吸，讓觀眾意想不到的是，陳柏霖在本影集第一個「雙唇相接」的對象竟是林柏叡，他笑喊「拍的時候真的有點挑戰，我對嘴上去的時候，林柏叡還說『這麼突然？』搞得我們差點笑場！」

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▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

此外，兩個大男人在酒後的一場「真心話大爆發」是另一亮點，陳柏霖與林柏叡在高粱調酒的濃濃醉意中敞開心扉，吐露對親情的真實想法，從情感糾葛到內心脆弱，這一幕竟被郭雪芙全程錄下，還被蔡思韵打趣稱作「Happy Ending」，陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵的四角戀情也將在這場真心談話後正式揭開序幕。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

酒後真心話的戲份充滿反差萌，讓觀眾看見男人之間「幼稚又真誠」的友情，導演何潤東坦言，他刻意讓兩人互動融合了競爭與默契，說道「我希望展現男性之間有點幼稚又可愛的友情，比如醉酒後的真心話，讓他們用幽默詼諧的互動來呈現，而不是落入煽情套路，觀眾才能感受到他們內心的情感。」陳柏霖被問如何進入「酒醉狀態」，打趣說已經忘記拍攝過程「可能真的醉了吧，哈哈！」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）



特別的是，陳柏霖以《不如海邊吹吹風》展「劇拋臉」演技，在首兩集擺出帥跩大明星的狂傲姿態，讓觀眾都覺得太機車，反轉深情成熟的大仁哥形象，並隨著劇情發展在金門慢慢變得能與人相處、關心身邊人，原本充滿敵意眼神，逐漸放下戒心、連動作都變得更柔和，開始和海風里的新朋友有肢體互動，這樣反差萌面貌，也讓觀眾迅速被圈粉。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

何潤東提到這些劇情安排，是為了突顯男主角白引默初到金門的不適應，到逐漸融入當地生活，這是一個重要的成長弧線，他也讚賞陳柏霖在表演上掌握得很自然，不僅沒有讓觀眾反感，反而讓人覺得可愛，這也是對方詮釋白引默的獨特魅力所在。

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

另外，《不如海邊吹吹風》中，林柏叡和庹宗華飾演父子，表面互動冷漠、內心卻滿是關愛互動令觀眾相當焦急。林柏叡透露，這其實是他與庹宗華的第二次合作，透露「第一次合作是在《鬥魚》電影裡，他是演學校的教官。那時候沒有太多情感連結，畢竟我們是壞學生嘛，他的戲份就是罵我們。但這次完全不一樣，他飾演我父親，而且角色之間的感情非常深。他其實很愛我，而我也很愛他。」

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

談到拍攝印象最深的一場戲，林柏叡回憶與庹宗華的爭執戲「那場戲是因為陳大浯對未來的想法與父親意見不合而爆發爭執。這是一場很長的吵架戲，要在情緒激烈的同時掌握好節奏，一來一回地接上庹大哥的戲，挑戰非常大。」

林柏叡進一步描述，儘管劇中父子彼此怒氣沖天，實際上內心卻是滿滿的不捨與難過，直呼「這種兩個男人拉不下面子的情感鬥爭，既真實又讓人心疼。」。而觀眾看著兩個男人拉不下面子，卻暗自牽掛對方的模樣，既心疼又感動。

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合金門絕美風景與多線情感故事，不僅有動人的愛情故事，更有男人間的真摯情感與深沉父子情，讓觀眾看得笑中帶淚。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。