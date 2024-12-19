ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

親親對象不是郭雪芙！　陳柏霖《吹吹風》開播就有吻戲：有點挑戰

記者黃庠棻／台北報導

《不如海邊吹吹風》首播收視衝出佳績，在AXN頻道、Hami Video戲劇榜和Rakuten Viki 都登上冠軍，導演何潤東打造陳柏霖、林柏叡、庹宗華的男神情感線，從兄弟情、情敵競爭到愛在心裡口難開的父子情，全劇洋溢著濃厚的男性費洛蒙，讓觀眾直呼「太撩人」，更成為女性觀眾追劇的新動力。

▲《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

最新劇情中，陳柏霖與林柏叡的「情敵關係」再掀意想不到的波瀾，ㄧ場「海邊救援」橋段，林柏叡意外落水，危急時刻，陳柏霖不顧一切跳入水中將對方救起，並在對方無意識的情況下「嘴對嘴」進行人工呼吸，讓觀眾意想不到的是，陳柏霖在本影集第一個「雙唇相接」的對象竟是林柏叡，他笑喊「拍的時候真的有點挑戰，我對嘴上去的時候，林柏叡還說『這麼突然？』搞得我們差點笑場！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

此外，兩個大男人在酒後的一場「真心話大爆發」是另一亮點，陳柏霖與林柏叡在高粱調酒的濃濃醉意中敞開心扉，吐露對親情的真實想法，從情感糾葛到內心脆弱，這一幕竟被郭雪芙全程錄下，還被蔡思韵打趣稱作「Happy Ending」，陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵的四角戀情也將在這場真心談話後正式揭開序幕。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

酒後真心話的戲份充滿反差萌，讓觀眾看見男人之間「幼稚又真誠」的友情，導演何潤東坦言，他刻意讓兩人互動融合了競爭與默契，說道「我希望展現男性之間有點幼稚又可愛的友情，比如醉酒後的真心話，讓他們用幽默詼諧的互動來呈現，而不是落入煽情套路，觀眾才能感受到他們內心的情感。」陳柏霖被問如何進入「酒醉狀態」，打趣說已經忘記拍攝過程「可能真的醉了吧，哈哈！」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

特別的是，陳柏霖以《不如海邊吹吹風》展「劇拋臉」演技，在首兩集擺出帥跩大明星的狂傲姿態，讓觀眾都覺得太機車，反轉深情成熟的大仁哥形象，並隨著劇情發展在金門慢慢變得能與人相處、關心身邊人，原本充滿敵意眼神，逐漸放下戒心、連動作都變得更柔和，開始和海風里的新朋友有肢體互動，這樣反差萌面貌，也讓觀眾迅速被圈粉。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

何潤東提到這些劇情安排，是為了突顯男主角白引默初到金門的不適應，到逐漸融入當地生活，這是一個重要的成長弧線，他也讚賞陳柏霖在表演上掌握得很自然，不僅沒有讓觀眾反感，反而讓人覺得可愛，這也是對方詮釋白引默的獨特魅力所在。

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

另外，《不如海邊吹吹風》中，林柏叡和庹宗華飾演父子，表面互動冷漠、內心卻滿是關愛互動令觀眾相當焦急。林柏叡透露，這其實是他與庹宗華的第二次合作，透露「第一次合作是在《鬥魚》電影裡，他是演學校的教官。那時候沒有太多情感連結，畢竟我們是壞學生嘛，他的戲份就是罵我們。但這次完全不一樣，他飾演我父親，而且角色之間的感情非常深。他其實很愛我，而我也很愛他。」

▲《不如海邊吹吹風》陳柏霖、郭雪芙、林柏叡和蔡思韵將陷入四角戀情。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

談到拍攝印象最深的一場戲，林柏叡回憶與庹宗華的爭執戲「那場戲是因為陳大浯對未來的想法與父親意見不合而爆發爭執。這是一場很長的吵架戲，要在情緒激烈的同時掌握好節奏，一來一回地接上庹大哥的戲，挑戰非常大。」

林柏叡進一步描述，儘管劇中父子彼此怒氣沖天，實際上內心卻是滿滿的不捨與難過，直呼「這種兩個男人拉不下面子的情感鬥爭，既真實又讓人心疼。」。而觀眾看著兩個男人拉不下面子，卻暗自牽掛對方的模樣，既心疼又感動。

▲《不如海邊吹吹風》在3平台播出，皆奪收視冠軍。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》播出後獲得好評。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合金門絕美風景與多線情感故事，不僅有動人的愛情故事，更有男人間的真摯情感與深沉父子情，讓觀眾看得笑中帶淚。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

53歲小鐘要脫單了？　示愛29歲女星...卻糗說：精子好逑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖

林襄回應黃小柔發文　聲明：「未被通知換位」

林襄、林穎樂同車Vicky畫面曝光！　遭潑冷水尷尬表情被拍

獨家／林襄Vicky為座位槓上　主持人吳宗憲出來講公道話了

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！尖下巴現況曝光　網驚：怎麼瘦的

吳淡如家「半夜樓頂敲磚聲」噪音崩潰！　真相10秒片驚呆網

Apple一開房門被嚇到！　「8月大兒子站床上」她看傻：這樣對嗎？

林襄不認佔位「挨酸硬拗到底」！　她虧：不只89妹還說謊

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

不如海邊吹吹風, 何潤東, 陳柏霖, 郭雪芙, 楊子儀, 莊茜佳, 吳子霏, 王晴, 顏廷儒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 親親對象不是郭雪芙！　陳柏霖《吹吹風》開播就有吻戲：有點挑戰
  2. 剛爆已離婚！　吳奇隆爸爸「用劉詩詩座車」被直擊…媳婦助理陪同
  3. 黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」！認了Vicky傳過私訊 對話曝
  4. 蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！鬆口認了原因：很浪費 網全驚呆
  5. 76歲「歌仔戲天王」葉青驚傳坐輪椅！網洩「攙扶畫面」揭身體現況
  6. 李晧禎決定返韓「見休息室隊員反應」哽咽泛淚！　感性喊話台粉
  7. 《GTO》希良梨宣布離婚台灣尪！15年異國婚悄告終…罹癌手術劇痛
  8. 韓電競女神突曬「絕美婚紗」驚喜宣布結婚！　現主持LoL聯賽獲好評
  9. 黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征…網酸：老藝人真恐怖
  10. 小孟老師／12月19日星座運勢　水瓶職場輕鬆「雙子愛人好寵你」

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366