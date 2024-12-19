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76歲「歌仔戲天王」葉青驚傳坐輪椅！網洩「攙扶畫面」揭身體現況

記者陳芊秀／綜合報導

76歲「歌仔戲天王」葉青驚傳坐輪椅！她月初受邀前往大陸廈門參加演講活動及影友會，不料現身機場被目擊是坐輪椅的狀態。而本人仍以沒有輪椅輔助的狀態下出席活動，緊接著21日在台北有新書發表會。

▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自臉書／葉青戲劇館）

據《中國時報》報導，葉青助理透露，葉青在出發前不慎扭傷膝蓋，導致輕微骨裂。醫生建議避免長時間行走，因此她選擇在機場使用輪椅以減輕不適。而她21日的新書活動仍會照常舉行，更是睽違20多年來首度公開亮相，且出席嘉賓還有林美照、楊懷民等昔日合作歌仔戲的搭檔，因此格外受到粉絲期待。

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▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲葉青出席演講，接受電視台專訪。（圖／翻攝自臉書／葉青戲劇館）

葉青歌仔戲在大陸也擁有不少粉絲。陸網有粉絲上傳影片，影片中葉青戴毛帽、圍巾與口罩，在沒有輪椅情況下緩緩走路，身邊有兩人協助攙扶。上傳影片的網友表示：「我們葉姐因為腳扭傷，韌帶輕微撕裂，不能用力，但平地行走沒有問題。大家愛護葉姐的心意太強烈，總是有人想要攙扶她。請大家放心，我們葉姐的身體狀況非常好。」

▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲▼76歲歌仔戲天王葉青驚傳坐輪椅。（圖／翻攝自葉青戲劇館臉書、微博）

▲陸粉絲PO影片，葉青行走緩慢2人協助攙扶。（圖／翻攝自微博）

葉青在廈門出席演講與粉絲見面會，吸引一票鐵粉死忠參加。大家在現場唱起《陳三五娘》，勾起不少回憶殺。

►葉青行走身邊有人攙扶畫面（影片連結請按此

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