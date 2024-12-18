《陳情令》男星翻車！偷吃還找小三暴打女友　正宮崩潰住進精神病院3年

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《陳情令》漆培鑫翻車！偷吃還找小三暴打女友　正宮崩潰住進精神病院3年

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男演員漆培鑫外型帥氣，因在夯劇《陳情令》中飾演「金凌」打開知名度，2019年卻爆出在談戀愛期間出軌，女友懷孕後還逼墮胎，最後出面道歉滅火。如今又有女製片人出面踢爆兩人於2020年戀愛，過程中多次發現男方出軌，今年初更抓包漆培鑫和小三開房間，撕破臉後漆培鑫竟找人毆打她，手段相當惡劣。

▲漆培鑫被女製片人毀滅爆料。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

▲漆培鑫。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

據大陸《優點娛樂》報導，女製片人張皓炘17日爆料2020年與漆培鑫關係曖昧，某次男方趁著她喝醉，兩人因而發生關係，之後她打算讓漆培鑫出演她製作的劇組男配角，但漆培鑫拒絕當網路劇男二，並提出1天2萬片酬（約89000元新台幣）的天價酬勞，對話紀錄全被曝光，迅速在網上掀起熱議，而兩人開房的影片也意外流出。

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▲漆培鑫被女製片人毀滅爆料。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

▲漆培鑫被女製片人毀滅爆料。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

直到2021年初，女製片人張皓炘抓包漆培鑫與小三開房間，當她敲門時，漆培鑫拒絕開門，事後漆培鑫解釋該女子是女經紀人，在房內的男子是經紀人的男友，自己當時不在飯店，最終兩人仍撕破臉，沒想到漆培鑫利用朋友將她騙出來圍毆，小三也在當場，揪著她的頭髮猛踹腹部，漆培鑫見狀也跟著踹了幾腳。

▲漆培鑫被女製片人毀滅爆料。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

▲漆培鑫被女製片人女友抓包和小三開房。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

女製片人遭到男友背叛施暴，身心嚴重受創，罹患重度憂鬱症，但她仍看在過往情分上沒有報警，只要求對方和小三道歉，醫生見她的病情嚴重，建議住院治療，至今3年多，她仍走不出陰霾，換了3間精神病院治療，長期注射鎮定劑和服藥控制，但仍常常出現輕生念頭，家屬必須隨時看著她，避免發生悲劇。

▲漆培鑫被女製片人毀滅爆料。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

▲女製片人罹患重度憂鬱。（圖／翻攝自優點娛樂微博）

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