小孟老師／12月18日星座運勢　魔羯擁抱家人「大聲說愛」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：建立良好合作
感情：彼此守護幸福
財運：資金杠桿獲利
幸運色：紫色
貴人：獅子
小人：天蠍
工作：充滿足夠自信
感情：放心得到真愛
財運：瞭解把握機遇
幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：處女
工作：主動解決困難
感情：兩人維持熱戀
財運：善用稅收籌碼
幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：牡羊
【土象星座】
工作：取得競爭優勢
感情：分享愛給家人
財運：掌握利率波動
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：射手
工作：重視自我提升
感情：計畫美夢成真
財運：穩定的現金流
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：積極參與組織
感情：朋友歡喜相聚
財運：持續關注趨勢
幸運色：卡其色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：完成組織工作
感情：得到對方信賴
財運：善於財務工具
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：獲得專業認證
感情：回憶相聚歡笑
財運：適時保護資本
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：學習知識技能
感情：美好狀態展開
財運：追求財務成長
幸運色：黑色
貴人：天蠍
小人：金牛
【火象星座】
工作：應對變革挑戰
感情：決心新的開始
財運：善用信息決策
幸運色：淡藍色
貴人：天秤
小人：獅子
工作：應用所學技能
感情：兩人幸福美滿
財運：發展多元收入
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：克服團隊障礙
感情：美好日正當中
財運：適時出售資產
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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