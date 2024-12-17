周杰倫10大經典歌曲一次看！　第1名「發行20年還是超愛唱」

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手周杰倫在大巨蛋一連四天的演唱會落下帷幕，此次睽違七年的台北演唱會不僅引起一波搶票熱潮，現場也星光熠熠，江蕙、張惠妹及林志玲等明星皆現身支持；而演唱會上的多首經典歌曲，更喚起歌迷們滿滿青春回憶、直呼「整場演唱會真的很震撼」。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「周杰倫經典歌單」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大周杰倫經典歌曲！

▲周杰倫在台北大巨蛋一連舉辦四場演唱會。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

觀察近三個月網友針對「周杰倫經典歌單」的討論，可見傳唱度極高的〈擱淺〉位居榜首，除了在周杰倫經典歌曲的提名中時常榜上有名外，一句「我只能永遠讀著對白，讀著我給你的傷害」的歌詞也將對過往感情的遺憾寫得深刻；一位網友便發文分享這次進場聽周杰倫演唱會時，許多回憶「無法控制地湧上來」，直呼「還記得小時候分手的時候狂聽擱淺，現場聽真的太感動」，讓人「不自覺眼淚狂流」。擱淺也是演唱會歌迷點歌環節的熱門曲目，總能帶動全場大合唱，讓許多網友直言「每次點歌都最期待〈擱淺〉」、「〈擱淺〉是金曲」，而曲中經典的高音也令人難忘，讓粉絲感性表示「竟然聽到周杰倫飆〈擱淺〉的高音，此生無憾」。

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▲周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會於8日落幕。（圖／杰威爾提供）

周式情歌〈告白氣球〉同樣受到網友熱烈討論，憑藉輕快甜美的詞曲，告白氣球成為求婚與婚禮上的熱門配樂，是周杰倫在近年來最廣為人知的歌曲之一，於各大網路平台都十分受歡迎。有老歌迷坦言自己雖然不會特意找這首歌來聽，但是「太洗腦還是會跟著唱」、「背景和弦很好聽」；也有歌迷點出「下個時代的青少年都是先認識告白氣球」，才進而認識其他歌曲，並表示「他（周杰倫）歌曲厲害的地方在於，不管再過20年，依舊會流行」，不論從哪首歌開始認識周杰倫，都能感受到他音樂的獨特魅力。

以單純詞曲道盡青澀愛戀的〈晴天〉也是許多網友心目中的經典，除了在此次演唱會中周董與知名球星林書豪的合唱令歌迷們津津樂道、成為社群熱議焦點外，許多網友更分享「周杰倫唱這麼多年最最最喜歡的就是〈晴天〉」、「聽在耳裡腦中浮現的是自己的青春歲月」，讓不少人陷入回憶漩渦之中。

▲周杰倫的歌迷遍布各年齡層。（圖／杰威爾提供）

除了以上歌曲外，描繪離別心碎的〈一路向北〉、古典淒美的〈菊花台〉與詞曲優美的〈楓〉，也都是周董不能錯過的經典曲目，如網友所言，周杰倫的金曲不勝枚舉，可以說「每一首都是代表作」，伴許多人走過青春的甜蜜和苦澀。如果你也還陷在「演唱會症候群」中出不來，不妨戴上耳機，跟著這些歌曲重溫那段青澀歲月吧！

▲網友熱議周杰倫經典歌單TOP10。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）