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八點檔名導不倫告小三！　拍私密片約定各自離婚…10年婚外情被挖

【名導不倫告小三】拍私密片和小三約好各自離婚　八點檔名導意外曝光10年婚外情

▲2017年，王為曾為執導的民視《阿不拉的三個女人》接受訪問。（圖／翻攝自民視戲劇館YouTube）

圖文／鏡週刊

曾以《新兵日記》入圍金鐘獎最佳導演的王為，也拍過《意難忘》《娘家》等知名8點檔，在電視圈極有分量，沒想到他的私生活竟比本土劇更精彩！本刊接獲爆料，有一位結褵25年妻子和二個兒子的王為，竟外遇已婚的劉姓女編劇長達10年。

【名導不倫告小三】拍私密片和小三約好各自離婚　八點檔名導意外曝光10年婚外情

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▲8點檔知名導演王為，爆出曾和編劇婚外情長達10年，戀情曝光後，竟反而向小三提告。（圖／翻攝自王為臉書）

而且在兩個人「雙重不倫」的期間，除了拍攝性愛照片、影片等，更口頭約定要和各自的配偶離婚，再生彼此的孩子；沒想到前年因為金流去向不明，被開設電視節目製作公司的太太呂女發現丈夫出軌多年，一怒將小三告上法院。接著更令人翻轉的劇情，王為反告小三利用兩人的性愛影照威脅他，多年來索取共近300萬元，三人告來告去也讓這段地下畸戀浮上檯面。

【名導不倫告小三】拍私密片和小三約好各自離婚　八點檔名導意外曝光10年婚外情

▲王為（前排左三）近期的作品是台視剛下檔的8點檔《追分成功》。（圖／台視提供）

王為執導多部高收視率的話題作後，一度成為民視御用導演，連續推出多部極受歡迎的八點檔，《新兵日記》不僅讓他名利雙收，之後又拍攝《女兵日記》系列，最近作品則是剛下檔的台視八點檔《追分成功》，從1995年執導《勸世媳婦》縱橫演藝圈已將近20年。

回應

王為回應本刊表示，「謝謝關心本件紛爭，我已跟對方在判決後達成和解協議 ，並簽訂保密合約 ，均不得對外談論此事， 彼此不再糾結在過去 ，自此過各自安好生活， 也請尊重我們的意願 ，希望我們平靜的生活不要因此再起波瀾 ，再一次感謝。」

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