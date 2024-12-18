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上日綜帥到爆紅！22歲鮮肉男竟是「女廁偷拍狼」…檢方揭噁心手法

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣綜藝《松子不知道的世界》（マツコの知らない世界）專門探討冷門又有趣的話題，受到年輕觀眾喜愛。其中有位男高中生因為瘋狂熱愛鯊魚曾上該節目，被讚帥氣而爆紅一時，不料才剛大學畢業的他，竟因為偷拍女生如廁被以現行犯逮捕。

▲▼22歲鮮肉男豐田朔彌女廁偷拍被逮捕，12月初開庭審理案件。（圖／翻攝自X）

▲22歲鮮肉男豐田朔彌偷拍女子如廁被以現行犯逮捕，日媒報導他曾上過人氣日綜。（圖／翻攝自X）

據日媒《FRIDAY》報導，22歲還沒有工作的豐田朔彌在今年8月時，闖入3月剛畢業的東京海洋大學內的女廁，趁受害女性A（26歲）和B（24歲）如廁時，將智慧型手機的鏡頭從隔壁探出趁機偷拍。而過程被女大生發現，他以現行犯被警方逮捕，案件於12月5日在東京地方法院開庭審理，而作案手法也在法庭中一一被揭露。

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豐田朔彌出庭時，身穿黑色連帽衫和黑色緊身褲，左耳打了耳洞，雖然戴著口罩，眼睛清秀仍透露出高顏值。而他17歲時，2019年以鯊魚狂人的身份在《松子的未知世界》露臉，被捕時媒體也報導5年前上節目的事，他向警方供稱「想體驗一下刺激」。

▲▼22歲鮮肉男豐田朔彌女廁偷拍被逮捕，12月初開庭審理案件。（圖／翻攝自X）

▲豐田朔彌2019年上過《松子不知道的世界》，當時是熱愛鯊魚的高中生。（圖／翻攝自X）

檢方則在開庭審理時講述豐田朔彌的犯行。他闖入母校的女廁，躲藏在其中一間，等女子進廁所開始如廁，他將手機鏡頭對準隔壁廁所的門檻上方，偷拍女子內褲和私密處。 更令人髮指的是，他在等待下一個目標時，還利用時間存檔影片、進行剪輯，當時那個女廁空間彷彿是他的領域，對此社會線記者推測，他應該是慣犯。

受害者的心理創傷難以想像。其中一位受害A女表示，沒想到自己會遭到偷拍，從此害怕用公共廁所，擔心浴室或房間會被設置攝影機，也開始恐懼男性，搭電車如果有男子在旁邊會不敢坐。而日網對豐田朔彌印象深刻，他的社群帳號被挖出，發現都是鯊魚相關的貼文，震驚嘆「不只是鯊魚狂人還是偷拍狂人」、「長得這麼帥，大學追鯊魚的時候怎麼不追女生」、「丟臉」、「興趣真的很多」。此外，也有人提及東京海洋大學是國立大學，畢業後還沒有工作太可惜。

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