歐陽娜娜開藝術展「門票比故宮貴」！網看展品傻眼：就是在割韭菜

▲歐陽娜娜在深圳與其他藝術家開聯合展覽「Love Letter Exhibition」。（圖／微博）

圖文／CTWANT

歐陽娜娜不僅是演員、歌手、大提琴家，還是位藝術家，雖然她自出道以來就爭議不斷，包括其政治立場等，但同時間也收穫了不少粉絲，近日她則在深圳與其他藝術家開聯合展覽「Love Letter Exhibition」，裡面展出了她創作的有卡片、信件、各種雕塑等，門票價格定在人民幣85元（約新台幣379元），豈料網友在看完展品後，痛批根本沒有任何藝術可言，且有粉絲控訴買了杯子回家後，發現會漏水，質疑歐陽娜娜完全就是在割粉絲韭菜。

「Love Letter Exhibition」展覽在深圳市海上世界文化藝術中心登場，展覽時間從本月14日起到明年3月9日結束，門票價格定在人民幣85元，歐陽娜娜展出自己在這些年創作的有卡片、信件及各種雕塑作品。

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▲▼歐陽娜娜展出自己這些年創作的一些東西，有卡片、信件及各種雕塑作品。（圖／微博，下同）

豈料網友在看完其中的展品後，大酸根本沒有任何的藝術可言，並質疑門票價格太高了，「故宮旺季門票才賣人民幣60（約新台幣267元），都沒她賣的貴！歐陽娜娜的意思是覺得自己的東西藝術性比故宮的高嗎？」認為她完全就是在割粉絲韭菜。此外，有粉絲買了週邊產品後，也發覺品管似乎出了問題，品質堪憂，如水杯會漏水、購物紙袋太脆弱「走路走到一半袋子就突然斷掉了」。

事實上，歐陽娜娜日前還創立了個人品牌nabi賣週邊衣服，當時也被認為東西定價太高，如設計簡單的1雙襪子賣人民幣168元（約新台幣749元），1個口罩賣人民幣148元（約新台幣660元），1件浴袍她人民幣988元（約新台幣4407元）。

▲歐陽娜娜個人品牌nabi賣的週邊衣服。（圖／翻攝畫面）

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