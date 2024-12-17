江宏傑女兒交男友　老爸不忍：我會衝下去！

記者葉文正／台北報導

江宏傑最近與利特、温昇豪與Judy等夥伴一起拍攝《廚師的迫降：客家廚房》，體驗開餐廳的有趣生活。不過今天他也被問到，倘若寶貝女兒以後長大，跟男友在樓下公園擁抱該怎麼辦？他則認真地說：「當然立刻衝下去啊，這個男的一定要處理。」

▲客家電視台廚師的迫降記者會，江宏傑(左起),Judy與温昇豪。（圖／記者黃克翔攝）

江宏傑說，這次拍攝印象最深的畫面，就是把梅干扣肉噴到臉上，而去買菜跟老闆殺價，也是一種樂趣，基本上跟家人去買菜都會殺價，主要是跟阿姨們聊天很好玩，殺價過程中就會很好玩，不過我都會戴口罩，不會讓他們發現我是誰。」

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▲江宏傑新家裝潢曝光。（圖／翻攝江宏傑IG）

江宏傑也說，外出時被認出來機率很少，常常害怕被認出來，戴口罩也有另一個原因，是家裡有小孩，不希望生病傳染，不想受到大家注目，逛街也戴緊緊的。提到自己的酒量，江宏傑說：「以前當運動員比較少喝酒，現在會跟孩子的家長們，一起聚會喝酒，小朋友發現我喝酒，也會來問我喝什麼。」

▲江宏傑新家裝潢曝光。（圖／翻攝江宏傑IG）

江宏傑之前在IG透露買了新家，如今已經到收尾階段，也談到搬新家的時間點：「目前就剩下家具進去了，裝潢已經完成，估計過年前可以搬進去，在社群發照片，最想要炫耀就是小孩的房間很可愛，但也不是很童玩的可愛，偏大人一點的感覺，未來女兒跟兒子一人會有一間房，他們年齡是小一跟大班，所以也該有各自的房間了。」而他也被問到女兒萬一有天有了男友怎辦？他說到了那天我會做好最困難的準備在等，至於要怎麼處理，就是找男生來處理，而且要滿18歲才可以交男友，如果不到18歲，跟男生抱在一起，我會衝下去先處理。也透露女兒還是會說最喜歡爸爸，每天都要說，也會抱我。

▲江宏傑陪伴女兒騎車。（圖／翻攝江宏傑IG）

江宏傑也說，這次錄影多少有學到做菜技巧，但在廚房裡面很忙，不可能一直盯著廚師，有時要去蒸東西，還要擺盤，其實非常忙碌。

江宏傑主演的《乒乓男孩》，他認為算是本色演出，未來對演戲的想法，他則表示：「我不會去想設定什麼事情，在戲劇部分我是很菜的，他可以演很多，沒有設限，演親密戲也可以，床戲也可以，不會有負擔，因為那是工作，看完我的電影，女兒說爸爸你好兇哦，因平常我對她沒有這麼嚴格，只是還是會對她發脾氣，有時還是要管教。」