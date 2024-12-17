記者吳睿慈／綜合報導

南韓大咖女星高賢廷曾演過《善德女王》、《大物》等多部人氣戲劇，2023年參演劇集《假面女郎》的精湛演技更是讓她海外知名度大漲。她16日原定出席新戲記者會，怎料活動開始前2小時卡喊，公司告假證實「健康惡化」，但沒詳細明講。事實上，她健康出問題有跡可循，年初曾在YouTube節目上坦言多次暈倒，但並未對外曝光病因，令粉絲相當擔心。

▲高賢廷16日出席記者會前2小時突然急送醫，當天缺席活動，公司證實「健康惡化」。（圖／翻攝自高賢廷IG）



高賢廷16日原定出席新戲《星星閃耀的夜晚》記者會，怎料活動開始前2小時，經紀公司緊急告知主辦單位「高賢廷健康狀態突然惡化，需要絕對的安養與休息，她靠著毅力支撐但最後還是在今天送進急診室了。」突如其來的消息讓粉絲擔心不已，但公司沒有具體明講她的病因。

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▲高賢廷年初承認身體健康出問題。（圖／翻攝自YouTube）



事實上，高賢廷1月出演好友鄭在炯YouTube頻道節目時，曾經坦言健康狀況出問題，「痛到連健檢都檢查不出來的程度，是真的痛，比想像中還痛」，她原本認為「我不可能生病」，因此一直拖著沒去看醫生，沒想到被檢查出「處於危急的狀態」，為此在2家醫院之間通勤治療。

▲高賢廷當時笑著表示在路上暈倒求救路人，令粉絲很心疼。（圖／翻攝自YouTube）



高賢廷承認曾經在路上暈倒，路人經過時，她虛弱地表示：「我是高賢廷，可以救救我嗎」，這段期間她也確實住院治療過，出院後一直都定期追蹤、吃藥，但她並未明講病名，當時也報平安表示「現在好很多了」，沒想到16日傳出急送醫的消息，令粉絲擔心不已，希望她早日康復。