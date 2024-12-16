好萊塢製片超瘋想找小布、裘莉合體拍片！「天價片酬」曝光　他秒拒

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、布萊德彼特（Brad Pitt）2016年宣告離婚，經歷了長達7年的法律爭端，雙方仍處於撕破臉狀態。好萊塢製片人丹尼羅斯納（Danny Rossner）卻公開表示計畫將兩人重新聚在一起，參與一部以背景設定於二戰時期的浪漫電影，甚至已籌集6000萬美元（約19.5億台幣）資金，想讓這項計畫成真。

▲安潔莉娜裘莉、布萊德彼特已離婚多年。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒報導，丹尼羅斯納指出布萊德彼特目前每部電影的片酬約2000萬至2500萬美元（約6.5億到8.1億台幣），裘莉則約1500萬美元（約4.87億台幣），他為此大手筆提出小布3750萬美元（約12.2億台幣）、裘莉2200萬美元（約7.14億台幣）的片酬，但有知情人士透露，小布對於再與裘莉合作的態度相當堅決，直言：「不可能因為金錢放低自己，跟一個對我造成如此大傷害的人一起工作。」

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▲有製片捧著天價片酬想找安潔莉娜裘莉、布萊德彼特合作，小布堅定表示不要。（圖／達志影像／美聯社）

然而，丹尼羅斯納仍然對促成這項合作抱持希望。他坦言知道讓兩人共同演出並不容易，但他樂觀表示：「如果以色列和黎巴嫩能夠停火，那麼他們倆人也可以放下歧見合作。」丹尼認為一旦成功，不僅能在全球引起話題，票房也一定會大賣。另一方面，《每日郵報》則指出，小布身邊的友人透露：「就算把全世界的錢都給他，他也不會和裘莉再合作。」希望似乎相當渺茫。