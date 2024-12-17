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打敗L.A. Boyz的五燈獎冠軍潘若迪　「堅持不要臉」熬成亞洲有氧天王

記者李芸樺、實習記者陳品勻／台北報導

各位觀眾，國際巨星席琳狄翁來《豈有此呂》！？等一下，原來是卸妝後的台版席琳狄翁、亞洲有氧天王潘若迪潘老師！《健人就是腳勤》預備備~ ~唱

活到老動到老的潘老師，63歲擁有20歲的體格，無論到哪都活力滿滿，他的舞蹈能力優異，你知道嗎？他曾在《五燈獎》擊敗強敵L.A. Boyz獲得冠軍，最近還因為模仿國際歌壇天后Celine Dion太像爆紅！

▲潘若迪化身席琳狄翁2.0。（圖／艾迪昇提供）

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▲潘若迪化身席琳狄翁2.0。（圖／艾迪昇提供）

但潘老師的唱跳之路，其實和傳統的家風超衝突，父親是將軍不斷嚴厲反對阻撓「男人唱唱跳跳就是沒出息」，要他走回「正途」讀書，他則是一路叛逆不聽話，父子常氣得掏出配槍比劃，說要斃了他！

▲▼ 亞洲有氧天王、台版席琳狄翁潘若迪。（圖／《豈有此呂》）

▲亞洲有氧天王、台版席琳狄翁潘若迪(右)。（圖／《豈有此呂》）

後來潘若迪終於被小燕姐賞識，成為小虎隊第四軍的成員，可惜沒能出道；雖然能幫不少男偶像伴舞，收入卻是不穩定，最終在因緣際會下轉換跑道，成為健身房有氧舞蹈老師，還背相聲段子創獨特教學方式，創造了名氣。

▲▼ 亞洲有氧天王、台版席琳狄翁潘若迪。（圖／《豈有此呂》）

▲ 亞洲有氧天王、台版席琳狄翁潘若迪。（圖／《豈有此呂》）

你知道人何時最發光發熱嗎？潘若迪開玩笑說是火化，讓主持人呂捷笑噴，但他說一路走來就是靠「堅持不要臉」。潘老師的順口溜有多有趣？更多帶有氧卻被摸臀抓龍根的經歷，請鎖定12月17日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 亞洲有氧天王、台版席琳狄翁潘若迪。（圖／《豈有此呂》）

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呂捷, 豈有此呂, 潘若迪, 有氧, 五燈獎, 席琳狄翁

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