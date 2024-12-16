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柯佳嬿逛菜市場「穿成像去釣魚」！跟路人併桌吃魯肉飯 照片全曝光

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。她15日便在社群網站PO出「完美一天」的照片，從逛菜市場的穿搭、和路人併桌吃魯肉飯、逛展覽到偶遇萌貓，讓不少網友都忍不住會心一笑。

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿逛菜市場。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

從Instagram限時動態中，可以看到柯佳嬿戴上漁夫帽，穿著格紋襯衫，搭配背心和長褲，「逛市場穿成像要去釣魚的樣子」，同時帶著購物袋和保冰袋出門，「一邊是友情一邊是愛情，左右都不是為難了自己。」

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柯佳嬿還幽默地說，想特別謝謝賣她金華火腿和干貝柱的老闆，「你們好細心講解，如果你們有看到的話，我就是那個不用乾香菇，最後順便買了烏魚子的人。」

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿不時會自行下廚。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

逛完市場後，柯佳嬿還跑去吃魯肉飯，「跟人家併桌還吃光光，我覺得自己真棒。」接著去咖啡廳之前，她還看了一場小型展覽，購入瓷器和托盤，心情興奮不已。

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲▼柯佳嬿還去吃魯肉飯、逛展覽。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

一整天下來，柯佳嬿心滿意足地說，她從早到晚獨自完成了許多事情，還在路邊遇到可愛打滾的貓咪，「不能再完美了。」

▲▼柯佳嬿。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

▲柯佳嬿甚至巧遇萌貓。（圖／翻攝自Instagram／alicekochiayen）

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