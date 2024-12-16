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黃牛哭了！米津玄師小巨蛋票價公開　「2萬張票實名制」最便宜800

記者吳睿慈／台北報導

日本「全方位天才歌手」米津玄師創作出〈Lemon〉、〈LOSER〉、〈地球儀〉、〈KICK BACK〉等多首破億神曲、在音樂與藝術領域皆嶄露頭角，他宣布將於2025年3月15日、16日攻佔台北小巨蛋，主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME於16日宣布台北演唱會票價與詳細日程，引爆歌迷熱烈討論。

▲▼黃牛哭了！米津玄師小巨蛋票價公開　「2萬張票實名制」最便宜800。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲米津玄師即將在2025年3月15日、16日攻佔台北小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

米津玄師帶來全新世界巡演「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」，台灣站部分票券分別為5880元、5580元、4880元、3880元、2880元、800元等，門票將採用實名抽選，並分為兩階段銷售，12月21日到23日將開放抽選登記，12月25日中午公開抽選結果。後續將有數次的復活抽選，若結束後仍有票券，則統一於12月31日中午12點於Ticket Plus遠大售票系統銷售。

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身兼音樂創作人、歌手、作曲家及視覺藝術家等多重身份的米津玄師，以獨樹一幟的音樂風格和強烈的個人色彩，在2012年以本名出道後即迅速成為日本流行音樂界的代表性人物。其作品不僅多次刷新音樂平台的播放紀錄，甚至跨足動畫、電影與廣告等多領域合作，影響力無遠弗屆。他最新的第六張專輯《LOST CORNER》也於8月21日發行。

▲▼黃牛哭了！米津玄師小巨蛋票價公開　「2萬張票實名制」最便宜800。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

▲米津玄師演唱會票價公佈，全場實名制。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

米津玄師最新的世界巡迴演唱會「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」將是他出道以來規模最大的一次音樂活動，即將在日本全國舉辦16場演出，並在海外7個城市舉辦10場演出，其中台北則是睽違6年回歸，令歌迷無比期待。演唱會票務與節目詳情，請鎖定主辦單位大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME官方臉書以及IG專頁。

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米津玄師, 米津玄師演唱會, 米津玄師小巨蛋

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