「只是沒人發現」　寶萊塢巨星阿米爾罕承認偷偷退出影壇

圖文／鏡週刊

曾以《我和我的冠軍女兒》在台衝破新台幣1億元票房，並以《三個傻瓜》、《隱藏的大明星》、《拉辛正傳》受到歡迎的寶萊塢明星阿米爾罕（Aamir Khan），現在承認其實自己早先一段時間偷偷退出了影壇，「只是沒人發現。」

阿米爾罕談到自己選擇退出影壇的想法，「我只是受夠了演戲、電影圈，我不想參與製作或導演，我只是想跟家人在一起。」但之所以他的退休，完全沒有引發外界的注意，是因為當時恰好發生了疫情，所以他自行悄悄退出影壇，也完全沒有引發任何的效應。直到他的小孩真的受不了，逼他回去工作為止。

因為3個小孩當中，2個已經成年了，阿米爾罕突然覺得自己錯過了他們的童年，「這讓我覺得對自己、還有生活，都處在一個很糟糕的狀態。我又是一個很極端的人，所以我想，『好吧，我想我也看夠了電影圈了。』」其實阿米爾罕在2019年宣佈要翻拍《阿甘正傳》為印度片《拉辛正傳》，但這部片遭到疫情爆發而中斷，最後2022年才推出。既然《拉辛正傳》受限於疫情被停拍，他心想不如選日不如撞日，乾脆退出電影圈好了。

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阿米爾罕的計畫是，不要對外宣佈，然後就跟女兒一起去工作，因為女兒主導一間專注於心理健康的非營利機構，但下場卻是出乎意外，「他們的反應像是，『我們真的沒辦法24小時都跟你在一起了。麻煩你好好去過生活、找到目標吧。』基本上他們是很溫柔地督促我回去電影圈工作。」從《我和我的冠軍女兒》之後，阿米爾罕顯然更在乎作品能讓印度以外的觀眾看到，像是Netflix新片《迷途新娘》（Laapataa Ladies）就是，雖然他沒有演出、而是幕後製作，但導演是他的妻子基蘭拉歐（Kiran Rao），這部片也確定代表印度，角逐明年奧斯卡的最佳國際影片。

《迷途新娘》描述一名印度年輕人，搭乘火車迎娶新娘回家之際，卻在火車上帶錯了人回家，兩位新娘就這樣交換了人生，既瘋狂又寫實，恰好反應出印度社會對於性別、乃至於家暴等議題的態度。

儘管阿米爾罕與基蘭拉歐在結婚16年後，於2021年宣佈分居，但他們依然繼續有合作關係，也很欣賞彼此的理念，「我想我選擇基蘭執導這部片，因為我很清楚她會很用很坦率的態度處理，這也正是我想要的。」《時代雜誌》曾稱呼阿米爾罕是「印度的良心」，表示他從影的題材都能對印度社會提出各種見解；他也認為透過電影來傳達某些議題，可以更打動觀眾，「對於那些不是很認同你想法的觀眾來說，電影可以讓他們更容易去理解。」因此從影以來，都一直很少出席各種頒獎典禮的阿米爾罕，為了本片決定打破慣例，參與許多相關影展的活動「奧斯卡真的可以替電影打開許多界線...我想被視為創作者，真的希望可以有越來越多觀眾能來欣賞我們的作品。」

今年還有另外一部印度的獨立製片，《你是我眼中的那道光》（All We Images as Light）受到國際影壇的青睞，基蘭拉歐說這兩部片恰好都描繪女性情誼，還有女性的團結力量，「這非常值得慶祝，這兩部片爭取到更多女性揮灑空間，而不是彼此對抗。」



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