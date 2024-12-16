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誤吞魚刺「胃被刺穿、扎進肝臟」！　主持人緊急送醫手術「消失5天」

百克力向醫院送上錦旗。（圖／翻攝自微博）

▲百克力向醫院送上錦旗。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

中國上海知名主持人百克力近日自曝，自己日前到武漢工作，午餐吃了一道江水魚，結果下午化妝時開始腹痛，起初誤以為是普通腸胃不適，直到當晚腹痛加劇，才在朋友建議下前往武漢協和醫院急診。結果發現自己誤吞魚刺，魚刺穿刺胃部、扎到肝臟而緊急手術。百克力也提到，自己因腹痛住院五天，推掉所有工作，並提醒大家吃飯時要細嚼慢嚥，避免發生類似情況。

根據媒體報導指出，在經過CT檢查後，醫生發現百克力的腹部內有一根長約4.4公分的魚刺已刺穿胃部，並扎到肝臟。也因為如此，百克力後來在急診外科接受腹腔鏡微創手術。好在手術過程順利，魚刺最終順利取出。

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武漢協和醫院急診外科主任趙剛指出，魚刺穿透胃部十分危險，如果沒有及時處理，可能引發腹腔感染和休克，甚至危及生命。幸運的是，百克力這根魚刺滑入胃中，未卡在食道，否則風險更高。如果魚刺刺破食道或主動脈，將直接造成致命的大出血。

趙剛提醒，魚刺卡喉嚨的後，許多人會採取催吐、喝醋或吞飯等「土方法」來應急。但這些方法不僅無效，反而可能使魚刺刺得更深，甚至可能因此引發嚴重感染或穿孔。

趙剛表示，喝醋無法軟化魚刺，反而可能灼傷食道黏膜；大口吞飯團或青菜，可能將魚刺推入更深的位置，加大取出的難度，甚至損傷消化道或引發大出血。

趙剛建議，遇到魚刺卡喉時應停止吞咽，先輕咳嘗試將魚刺排出。如果魚刺較淺，有時可隨唾液排出；但若有持續吞嚥疼痛，應儘快前往醫院，由專業醫生根據異物的位置和大小決定取出方式。趙剛特別強調，尤其是卡在食道深處的魚刺，必須借助喉內鏡或其他專業工具取出，以免造成更大損傷。

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