黃仲崑被爆婚外情？　正宮驚接莫名來電…曬紅酒照「劍人夕鶴」

記者陳芊秀／綜合報導

66歲男星黃仲崑自稱「鋼鐵大叔」，與小17歲的妻子「Lulu」黃露蕙結婚邁入17年，加上婚前已同居8年，相愛已經超過25年。夫妻倆時常在社群平台發文分享生活，老婆近日發文突爆一直接到莫名來電「爆料說大叔有婚外情」，而老婆更曬出一張紅酒照，引發網友熱烈討論。

▲黃仲崑妻子Lulu發文。（圖／翻攝自臉書）

Lulu提到最近一直接到莫名來電，「報料說大叔（指黃仲崑）有婚外情，有染有夫之婦」，文內還加上5個震驚表情圖示。她轉述老公回答：「惡人無膽，惡意重傷無需害怕。」接著她表示，如果真的有這回事，將送大家一瓶紅酒，並附上紅酒照，酒名寫著「劍人夕鶴」，文末Hashtag「劍人夕鶴普利亞紅酒」、「婚外情」、「惡人無膽」等，展現輕鬆態度，同時曬出夫妻倆在日本秋田旅遊的照片放閃。

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▲Lulu發文透露一直接到莫名來電爆料老公有婚外情，轉述老公表示「惡人無膽」。（圖／翻攝自臉書）

而紅酒「劍人夕鶴」諧音「賤人死好」，是義大利普利亞產區出的紅酒，網友輪番笑回「這瓶酒應該很快又要賣到缺貨了……」、「沒錯丶賤人接招夕好」、「相親相愛，叫你們第一名」、「這酒名⋯⋯我笑了！哈哈」。有網友回應「暗戀的女迷，故意破壞婚姻」，Lulu也按讚了留言。

▲Lulu曬紅酒照。（圖／翻攝自臉書）