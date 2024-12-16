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敘利亞內戰13年！他逃到土耳其淪黑工「兒來台唸書」父子見面噴淚

記者黃庠棻／台北報導

敘利亞內戰從2011年開始到現在，造成超過1400萬人流離失所，約有550萬的敘利亞戰爭難民逃到鄰近的五個國家，根據聯合國統計，其中土耳其收容登記的就有多達320萬敘利亞難民。內戰至今長達13年，土耳其慈濟志工胡光中、周如意與余自成，為敘利亞難民教育努力奔走，讓孩童有接受教育的機會。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

慈濟2015年在土耳其創建的滿納海國際學校即將滿十週年，陪伴超過三十萬人次的難民學童，文憑也受到美國教育認證機構與土耳其政府認證。他們原本擁有的國家，享有的經濟、教育等基本人權，一夕之間化為烏有頓失所依，在滿納海學校再度找到回家的感覺。

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▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

歷經戰火的學生們，對人生也再度滿懷希望，以「古蘭經」與「靜思語」的諺語精神，創作53幅畫。慈濟傳播人文志業基金會在臺灣為學生們舉辦一場「滿納海學校．靜思語特展」，15日由證嚴上人為展覽揭開序幕，並勉勵大家「永遠保持愛與善良」，宗教都一樣，只是國家不相同。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

畫作也以阿拉伯文、土耳其文及中文三國語言文字集結成冊，由靜思人文與土耳其當地出版社同步出版專書，學生們用色彩渲染昭告全天下，戰火中人間依然有愛的力量。

31位敘利亞的師生遠渡重洋來到臺灣參加開展，同時現身說法。22歲的賽伊和帶著她的兩幅畫作來到臺灣，畫出戰火下看到鄰居在她面前被炸死，埋下了日後她救人的強烈信念。12年前十歲的她一家五口逃離戰火到土耳其，卻只能淪為非法童工，她說「一開始不能理解我的生活為什麼跟別人不一樣」。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

2015年賽伊和認識了慈濟，提供她學費與獎學金，在不用煩惱家計的前提下安心讀書，如今她從滿納海學校畢業，就讀比魯尼大學護理學系三年級，就如同賽伊和的畫作一樣，她說「要成為所有人的希望，也要像慈濟幫助需要的人，特別是能幫助幼兒與兒童」。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

「滿納海」El Menahal是阿拉伯文音譯，原意是「沙漠中的泉源」，寓意讓身陷教育沙漠中的孩子，找到知識的泉源。54歲的凱門是滿納海國際學校的社會人文老師，內戰前已經在敘利亞有20年的教學經驗，一家六口原本生活美滿，內戰後逃到土耳其淪為工廠黑工，最擔心的就是孩子的教育。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

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凱門說滿納海國際學校就像是一扇窗「讓孩子得到知識與愛的滋潤，慈濟對我們就好像久旱逢旱霖的雨水一樣」。如今凱門的孩子都是知識份子，一個是生物醫學專業，另一個兒子雲漢十九歲拿到獎學金在臺灣慈濟大學學中文，特展開幕禮典當天，特別安排雲漢驚喜現身，凱門立刻熱淚盈眶，激動地跟兒子深情相擁。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲凱門跟兒子合體。（圖／大愛電視提供）

投入志工行列長達十年的時間，凱門希望「無論是什麼專業，將來都要能服務人群社會」。戰火下，凱門感受到製造快樂的人自己也會很快樂，對他而言「慈濟就是製造快樂的一群人」。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲凱門跟兒子合體。（圖／大愛電視提供）

37歲的可克夫是滿納海國際學校的歷史老師，戰爭前在阿勒坡大學教歷史，2012年他居住村莊的年輕人全都無故被捕，面臨被處決的命運，士兵不忍在他母親面前處死他，後來奇蹟地被釋放後，卻過著痛苦恐懼的日子。他說「當跟世界求救只得到一扇門，成為難民的門」。

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

▲慈濟舉辦「滿納海學校．靜思語特展」。（圖／大愛電視提供）

逃難到土耳其，阿克夫必須努力與新的社會與環境對話，當認識滿納海「就像樹有了樹根，讓我呼吸到愛的空氣與氛圍」。身為歷史老師，阿克夫認為最好的教育，是從過去的經驗得到，過去現在未來都是連貫發生「希望孩子也能重視歷史教育」。

證嚴上人曾強調，「不要讓還在逃難中的孩子，對人類懷有仇恨的種子，而是要讓他們心中存有愛與感恩的種子」。滿納海國際學校透過教育讓一群師生，走出難民孤苦無援的困境，重拾人性基本尊嚴。「滿納海學校．靜思語特展」於關渡慈濟人文志業中心展出，展期從2024年12月16日起至2025年2月2日，每日10:00至17:00，除1月27日（小年夜）與28日（農曆除夕）休展。

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