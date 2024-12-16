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冷到3度！林佑星帶全家野外露營　網憂「考慮不周詳」本人親回原因

記者陳芊秀／綜合報導

近日台灣氣溫驟降，八點檔男星林佑星發文分享週末帶著全家到野外進行久違的露營活動，更笑稱「差點被冷到歪掉」。而他提及晚上氣溫只有3到4度，留言串部分網友憂心孩子承受低溫「考慮不周詳哦」。

▲▼台灣氣溫驟降，林佑星帶全家野外露營引發議論。（圖／翻攝自臉書）

▲台灣氣溫驟降，林佑星透露周末帶全家野外露營引發議論。（圖／翻攝自臉書）

林佑星分享周末與孩子久違的露營，且晚上應該只有3到4度，甚至可能更低。他發現已經很久露營沒有「乾燥撤收」，每次都收濕帳，連天幕、帳篷出現「水解」（指防水材質因潮濕或長時間使用而失去防水功能），同時求問網友有無建議。

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▲▼台灣氣溫驟降，林佑星帶全家野外露營引發議論。（圖／翻攝自臉書）

▲林佑星PO文露營當天晚上冷到3、4度，而且帳篷天幕出現水解現象。（圖／翻攝自臉書）

而網友注意到林佑星一家在低溫狀態下出門露營，有人關心「這幾天真的很冷，露營區在山上無地方遮避更冷，要做好防寒準備，注意保暖，最好帶上暖氣，暖暖包都不能少，今天氣溫有些回升，祝你全家玩的開心」。對此林佑星曬出照片，「我們有煤油爐，很暖」。粉絲憂心留言「傷腦筋小花阿朵怎麼承受那種低溫呢？考慮不周詳唷」、「天氣冷，還在去露營，要注意保暖喔！」釣出本尊親回「怎麼會考慮不周詳？體驗人生，小孩玩的可開心了」、「跟哥哥的同學們（露營），不想讓小孩失望，再冷也是衝了。」他的回應展現了對孩子的承諾，但也引發了網友對安全與健康的討論。

▲▼台灣氣溫驟降，林佑星帶全家野外露營引發議論。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台灣氣溫驟降，林佑星帶全家野外露營引發議論。（圖／翻攝自臉書）

▲林佑星被網友提醒要注意露營防寒，老婆表示有帶煤油爐。（圖／翻攝自臉書）

▲▼台灣氣溫驟降，林佑星帶全家野外露營引發議論。（圖／翻攝自臉書）

▲林佑星回網友質疑「不想讓小孩失望，再冷也是衝了。」（圖／翻攝自臉書）

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