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敖犬辣妻遇「機車遛狗不牽繩」！　發發罕見動怒：沒品

記者王靖淳／綜合報導

藝人敖犬（莊濠全）與前空姐女友發發穩定交往多年，在今年10月底登記結婚，有養狗的兩人平時會在社群記錄日常，不吝嗇分享私下生活，不過今（14）日發發卻在IG限動罕見動怒，透露自己在外出遛狗時遇到有飼主不僅沒用牽繩甚至還騎車遛狗，讓她痛批沒品同時也氣得大罵：「遛狗要牽牽繩啦，在幹什麼！」並表示自己真的很生氣。

▲▼發發。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲敖犬、發發會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

發發透露，今天她帶著自家狗狗出門散步時，突然遇到一隻未牽繩的黑色中型犬衝過來，當下情況讓她驚恐不已。發發描述，她一邊大聲尖叫，一邊迅速將自家狗狗抱起來，還用腳去擋該中型犬，才發現其主人竟是騎著機車的一對情侶，而這隻狗不僅沒被牽繩，還是在機車邊奔跑，讓發發氣得大聲斥責：「遛狗要牽牽繩啦，在幹什麼！」

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▲▼發發。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

▲發發罕見動怒。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）

發發坦言，她在回家後依然氣憤難平，因此向老公敖犬抱怨，甚至還說下次要偷踹對方的狗，不過敖犬聽完後則冷靜地提醒她，狗是無辜的，應該被檢討的是主人。經過反思，發發也認為老公的說法有理，並在文中呼籲飼主要負起責任，不要因為方便或懶惰就選擇機車遛狗、不牽繩的方式，因為即使平時狗很乖，但在受到驚嚇或過於興奮時，都可能會爆衝，導致危險，「真的小心為上，一起當負責任的飼主。」

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敖犬, 發發, 結婚

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