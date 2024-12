贈獎／歌姬中島美嘉要來了！明年3月開唱　《ETtoday》送你去看演唱會

記者吳睿慈/台北報導

日本大咖歌姬中島美嘉再度造訪台灣,她睽違6年帶著專場演唱會返台,2025年3月1日將在林口體育館舉辦「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」;她近日預熱演唱會活動,跨海透過影片向台灣粉絲問候,並表示期待吃到牛肉麵。門票預計在12月21日開賣,在此之前《ETtoday》送你去看演唱會,粉絲千萬不要錯過!

▲中島美嘉即將在3月1日來台開唱。(圖/阿爾發音樂提供)



中島美嘉的新作〈UNFAIR〉受到樂評界的高度評價,展現成熟的音樂風格與創新精神,以低沉磁性的嗓音開場,情感逐漸升華至高亢卻穩定的尾聲,詮釋了深刻而震撼的力量,被譽為其音樂生涯中的重要代表作之一。

▲中島美嘉想念台灣美食牛肉麵。(圖/阿爾發音樂提供)



睽違6年訪台,中島美嘉設計誠意滿滿演出環節,「因為語言的不同,我希望觀眾能透過歌曲享受演出,因此會儘量安排大家耳熟能詳的歌曲。另外,我還會特別設計服裝、舞者等視覺效果,讓大家有更豐富的享受」。

聊到台灣觀眾,中島美嘉特別感謝歌迷長期以來的支持。「因為一直沒能有近距離見面的機會,即便如此,大家還是持續支持著我,我真的非常感謝。」她更分享了對台灣的喜愛,透露最喜歡的台灣料理是「牛肉麵」,對於台灣之行非常期待。

▲中島美嘉票價公布。(圖/阿爾發音樂提供)



「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」門票分為4個價位5280、4880、3680、2880元,購票及更多演唱會詳情,請至阿爾發音樂官方Facebook查詢。在此之前,《ETtoday》將送你去看演唱會,只要參加活動即有機會目睹歌姬本人風采。快點我抽票去>>>

【中島美嘉巡演ASIA TOUR 2025 in TAIPEI活動資訊】

中島美嘉巡演ASIA TOUR 2025 in TAIPEI

★演出時間:2025年3月1日(六)18:00 (以現場實際狀況為準)

★演出地點:國立體育大學綜合體育館(林口體育館)



【星光雲APP贈票_活動內容】

◎活動時間:2024/12/15~12/19(四)15:00

◎得獎獎項:中島美嘉巡演ASIA TOUR 2025 in TAIPEI雙人門票(限量5組)。

◎活動方式: 活動小組隨機抽出中獎者。



※ 活動小組將會於12/19(四)在本篇新聞稿內公告中獎名單,並以 E-mail 通知活動得獎者,請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料(尤其是連絡電話及信箱,請務必確認正確喔!若填錯,以致於聯絡不到,那就太可惜了)。 詳細演唱會規則及辦法,請見活動頁詳述。



【注意事項】

※中獎者於當天活動現場領取票券

兌換日期:2025年3月1日(六)

兌換時間:16:00 - 17:00(逾時不候) 兌

換地點:國立體育大學綜合體育館(林口體育館) 阿爾發音樂服務台



※此活動贈票無法參加福利內容抽獎



※得獎者須提供姓名、電話及身份證後五碼,憑證件到阿爾發音樂服務台領票



※票券視同入場券敬請小心保管,如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況,恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券,均屬無效票。



※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線,故未滿13歲不得參加抽獎及入場。



※若有任何形式非供自用而加價轉售(無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內)之情事經查屬實者,得不予退票,並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。



※相關規定以活動官網及現場公告為主,主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力

【星光雲APP贈票_步驟說明】

【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App (點我下載)。

【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App,點選下方活動入口(2); 立馬進入星光雲APP【中島美嘉 LIVE TOUR 】演唱會門票贈票 (3),填留資料,馬上行動!

【步驟3】

請務必正確及填妥資訊,如填寫格式或資訊錯誤,視同放棄得獎資格喔!

▲歌姬中島美嘉要來了!《ETtoday》送你去看演唱會。(圖/娛樂中心社群組)