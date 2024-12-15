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贈獎／歌姬中島美嘉要來了！明年3月開唱　《ETtoday》送你去看演唱會

記者吳睿慈／台北報導

日本大咖歌姬中島美嘉再度造訪台灣，她睽違6年帶著專場演唱會返台，2025年3月1日將在林口體育館舉辦「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」；她近日預熱演唱會活動，跨海透過影片向台灣粉絲問候，並表示期待吃到牛肉麵。門票預計在12月21日開賣，在此之前《ETtoday》送你去看演唱會，粉絲千萬不要錯過

▲▼中島美嘉。（圖／阿爾發音樂提供）

▲中島美嘉即將在3月1日來台開唱。（圖／阿爾發音樂提供）

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中島美嘉的新作〈UNFAIR〉受到樂評界的高度評價，展現成熟的音樂風格與創新精神，以低沉磁性的嗓音開場，情感逐漸升華至高亢卻穩定的尾聲，詮釋了深刻而震撼的力量，被譽為其音樂生涯中的重要代表作之一。

▲▼中島美嘉。（圖／阿爾發音樂提供）

▲中島美嘉想念台灣美食牛肉麵。（圖／阿爾發音樂提供）

睽違6年訪台，中島美嘉設計誠意滿滿演出環節，「因為語言的不同，我希望觀眾能透過歌曲享受演出，因此會儘量安排大家耳熟能詳的歌曲。另外，我還會特別設計服裝、舞者等視覺效果，讓大家有更豐富的享受」。

聊到台灣觀眾，中島美嘉特別感謝歌迷長期以來的支持。「因為一直沒能有近距離見面的機會，即便如此，大家還是持續支持著我，我真的非常感謝。」她更分享了對台灣的喜愛，透露最喜歡的台灣料理是「牛肉麵」，對於台灣之行非常期待。

▲▼中島美嘉。（圖／阿爾發音樂提供）

▲中島美嘉票價公布。（圖／阿爾發音樂提供）

「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in TAIPEI」門票分為4個價位5280、4880、3680、2880元，購票及更多演唱會詳情，請至阿爾發音樂官方Facebook查詢。在此之前，《ETtoday》將送你去看演唱會，只要參加活動即有機會目睹歌姬本人風采。快點我抽票去＞＞＞

【中島美嘉巡演ASIA TOUR 2025 in TAIPEI活動資訊】  
中島美嘉巡演ASIA TOUR 2025 in TAIPEI  
★演出時間：2025年3月1日（六）18：00 （以現場實際狀況為準）  
★演出地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館)   

【星光雲APP贈票_活動內容】  
◎活動時間：2024/12/15～12/19（四）15:00  
◎得獎獎項：中島美嘉巡演ASIA TOUR 2025 in TAIPEI雙人門票（限量5組）。  
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。  

※ 活動小組將會於12/19（四）在本篇新聞稿內公告中獎名單，並以 E-mail 通知活動得獎者，請記得至「會員設定」內填妥完整及正確的會員資料（尤其是連絡電話及信箱，請務必確認正確喔！若填錯，以致於聯絡不到，那就太可惜了）。 詳細演唱會規則及辦法，請見活動頁詳述。

【注意事項】  
※中獎者於當天活動現場領取票券  
兌換日期：2025年3月1日(六) 
兌換時間：16:00 - 17:00(逾時不候)  兌
換地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館) 阿爾發音樂服務台  

※此活動贈票無法參加福利內容抽獎

※得獎者須提供姓名、電話及身份證後五碼，憑證件到阿爾發音樂服務台領票  

※票券視同入場券敬請小心保管，如發生遺失、破損、燒毀或無法辨識等狀況，恕不補發或退換。任意塗改、影印或套印、掃描複製票券，均屬無效票。  

※因考量整體音量恐對孩童造成影響及其身高受限而影響視線，故未滿13歲不得參加抽獎及入場。  

※若有任何形式非供自用而加價轉售（無論加價名目為代購費、交通費、補貼等均包含在內）之情事經查屬實者，得不予退票，並得依社會秩序維護法第64條第2款逕向警方檢舉。  

※相關規定以活動官網及現場公告為主，主辦單位保留加場、修改、終止及本活動相關演出內容異動之權力

【星光雲APP贈票_步驟說明】

【步驟1】 下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

【步驟2】 開啟《ETtoday星光雲》App，點選下方活動入口(2)； 立馬進入星光雲APP【中島美嘉 LIVE TOUR 】演唱會門票贈票 (3)，填留資料，馬上行動！

【步驟3】
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲歌姬中島美嘉要來了！《ETtoday》送你去看演唱會。（圖／娛樂中心社群組）

▲歌姬中島美嘉要來了！《ETtoday》送你去看演唱會。（圖／娛樂中心社群組）

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