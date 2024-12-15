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「本土劇林志玲」18歲就離開家鄉　回金門拍戲…親妹充當臨時助理

記者黃庠棻／台北報導

年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》由金鐘導演何潤東執導、陳柏霖、郭雪芙、蔡思韵、楊子儀等人主演，還網羅三位來自金門的寶藏演員，包含「本土劇林志玲」王晴、金門暖男顏廷儒與實力派演員梅賢治，他們在影集中完美詮釋角色，將家鄉美景與人情味完整呈現在螢幕上。

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙（右）和飾演奶奶的洪慧芳因戲培養深厚情感。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》由何潤東執導，陳柏霖、郭雪芙主演。（圖／大川大立提供）

接到出演邀約時，三人心情皆十分激動，王晴坦言「像是做夢一樣！不只能與這麼強的製作團隊和卡司合作，還在我的家鄉拍攝，人生太難得有這樣的機會。」該劇昨首播引熱議，今（15）日晚上9點將加碼播出2集。

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▲《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》邀來三位金門出身的寶藏演員演出。（圖／大川大立提供）

擁有亮眼外表和姣好身材的王晴被稱為「本土劇林志玲」，這次在《不如海邊吹吹風》飾演充滿活力的的行銷人員，徹底展現金門人的熱情，首次參演何潤東執導的作品，她表示「何導真的很親切又善良，對戲充滿熱情和活力，完全就是一個充滿熱誠的大男孩！」王晴作為地道的金門人，還熱心推薦廣東粥、閩氏燒餅，以及風味濃郁的小金門芋頭與蚵仔，她笑言「這些小巧卻層次豐富的美食，就像金門一樣有內涵！」

▲《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》王晴回家鄉拍戲。（圖／大川大立提供）

王晴表示金門的海邊是她從小最愛的景點，擁有乾淨的白沙灘和神秘的地質景觀，令人流連忘返。此外，她特別提到金門的天空有一種獨特的奶油粉藍色，夢幻得宛如童話，直呼「劇組人員還說這種顏色在台灣本島比較少見，讓我更加覺得家鄉的天空如此特別。」

此次回到金門拍攝讓王晴安心又踏實，因為她自18歲就離開金門到台北讀書和工作，這次得以回到家鄉拍戲，家人們成為她最大的支持，特別是妹妹還充當她的臨時助理，每場戲都陪伴左右，感性地說「累了隨時可以回家，累了隨時可以回家，有個避風港，家人們也終於了解我的工作到底在做什麼。」

身高186公分、擁有模特兒身材的顏廷儒則以「忠犬護理師」形象登場，他形容這次機會彷彿夢想成真，從熟悉的家鄉景色到大規模的劇組人馬，都讓他感到既興奮又躍躍欲試。第一次見到導演何潤東時，忍不住驚呼「是小時候電視裡的演員何潤東？！怎麼都沒有變？！」

▲《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》顏廷儒回家鄉拍戲。（圖／大川大立提供）

身為金門在地人，顏廷儒熱情推薦廣東粥配油條的經典早餐，以及尚義海灘的迷人景色，還特別提到自家經營的《六喜小館》，以道地的金門美食俘獲劇組夥伴的心。他透露，劇中一處場景就位於兒時住家附近，因此勾起許多童年美好回憶，彷彿時間倒流到那無憂無慮的日子，兒時在家門口曬太陽的溫度和周邊除草的空氣，都還迴盪在我腦袋。」

梅賢治之前因參加《全明星運動會》受觀眾關注，首次挑戰飾演少女父親，他坦言既期待又緊張，但在導演何潤東的指導下迅速找到表演狀態，他更打趣說「導演真的太帥了，講戲時我常忍不住心裡想『太帥了吧！』，真是會讓人分神呢！」

▲《不如海邊吹吹風》。（圖／大川大立提供）

▲《不如海邊吹吹風》梅賢治回家鄉拍戲。（圖／大川大立提供）

此次拍攝讓梅賢治完成多年未曾實現的心願，他感動表示「最開心的是收工後可以直接回家和媽媽吃飯，這是我盼了十幾年的事，這次像日常一樣達成，心裡充滿幸福感，因為我回家了。」他同樣推薦家鄉海邊的獨特魅力「金門的景色像套上一層暖色濾鏡，海邊的黃昏有點孤寂又溫暖。歡迎大家來海邊走走，一起吹吹風，感受金門的純粹美好。」

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出，今（15日）晚上9點將加碼播出2集。

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不如海邊吹吹風, 王晴, 顏廷儒, 梅賢治

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