獨家／他10歲當周杰倫伴舞　如今成男團成員出道...曝天王私下真面目　

記者蔡琛儀／專訪

天王周杰倫（周董）上週完成四場大巨蛋演唱會，也成為民眾的熱門討論話題。最近剛推出專輯《赫茲》的男團FEniX上禮拜也去朝聖，其中團員夏浦洋曾自曝10歲時當過周董的伴舞，拍過〈扯》MV，還在2007年跟著周董站上板橋第一體育場，讓當時小小的他心裡受到相當大的震撼。

▲夏浦洋曾當過周杰倫的伴舞，還跟著去演唱會。（圖／翻攝自Threads）

夏浦洋說，當時因為周董的編舞老師是自己的舞蹈老師，剛好那時拍MV需要小朋友的角色，因此獲得可以和周董工作的機會。他表示當時常常需要拍到半夜，大家都累成一片，周董卻還是相當有耐心，完全沒有任何不耐的情緒，「還幫大家點炸雞、他還教我扯鈴、陪我們玩，那時想說怎麼會有人這麼好！」

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後來夏浦洋也跟著周董一起站上演唱會舞台，「我本來只是喜歡跳舞，沒確定要走這行，但記得演唱會我站在升降台， 一上來之後全場歡呼，你會覺得時間好像暫停，演出結束之後升降台本來要下去但沒下去，還是可以感受到全場的尖叫聲，讓我下定決心要走這行。」

▲ 男團FEniX最近剛推出專輯《赫茲》，左起曹家齊、MAX、夏浦洋、陳峻廷、李承隆。（圖／記者黃克翔攝）

他所屬的FEniX最近剛推出專輯《赫茲》，MAX坦言，在發片前有粉絲好幾次當面問他有沒有新作品，「我都說抱歉這不是我能決定的，但我寫很多了。」而〈碧藍之淵〉是MAX在《原子》期間就完成的作品，沒想到難度過高，還讓本來很愛這首歌的夏浦洋唱到燒聲、一度怕了這首歌。

FEniX並非當初《原子少年》節目中的冠軍團、人氣團，是在粉絲力拱之下才終於能出道，格外珍惜這樣的機會，透露他們的粉絲最年長有70多歲的姐姐、孕婦等。談到消失的半年，陳峻廷說，公司其實一直有在安排課程，但他們確實擔心沒作品會被淡忘掉，「大家還是努力把基礎打好，接下來發這張《赫茲》才會做足準備。」夏浦洋也說：「過了一年後都一直在唱這些歌，就會覺得很心虛。」 因此非常感謝這半年多「救火隊」（粉絲名）的等待和支持。

▲ FEniX希望能把偶像產業推廣下去。（圖／記者黃克翔攝）

同為《原子》戰友的Ozone、U:NUS、AcQUA源少年都已站上中大型場地開唱過，陳峻廷說這也是他們的新目標，而幾團之間私下感情也非常好，MAX說：「與其說互相較勁，不如說是一起把偶像文化鞏固、推廣給大家。」夏浦洋也說：「原子一家親，偶像產業就是這樣，要培養更多人支持才能傳播下去。」在團內多才多藝到被封為「單人樂團」的李承隆也表示：「因為想要走得久，才會發展各方面大家不同的才能。」5個大男孩對於未來台灣的偶像文化傳播背負相當大的使命感。