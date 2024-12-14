ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／他10歲當周杰倫伴舞　如今成男團成員出道...曝天王私下真面目　

記者蔡琛儀／專訪

天王周杰倫（周董）上週完成四場大巨蛋演唱會，也成為民眾的熱門討論話題。最近剛推出專輯《赫茲》的男團FEniX上禮拜也去朝聖，其中團員夏浦洋曾自曝10歲時當過周董的伴舞，拍過〈扯》MV，還在2007年跟著周董站上板橋第一體育場，讓當時小小的他心裡受到相當大的震撼。

▲▼夏浦洋。（圖／翻攝自Threads）

▲夏浦洋曾當過周杰倫的伴舞，還跟著去演唱會。（圖／翻攝自Threads）

夏浦洋說，當時因為周董的編舞老師是自己的舞蹈老師，剛好那時拍MV需要小朋友的角色，因此獲得可以和周董工作的機會。他表示當時常常需要拍到半夜，大家都累成一片，周董卻還是相當有耐心，完全沒有任何不耐的情緒，「還幫大家點炸雞、他還教我扯鈴、陪我們玩，那時想說怎麼會有人這麼好！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來夏浦洋也跟著周董一起站上演唱會舞台，「我本來只是喜歡跳舞，沒確定要走這行，但記得演唱會我站在升降台， 一上來之後全場歡呼，你會覺得時間好像暫停，演出結束之後升降台本來要下去但沒下去，還是可以感受到全場的尖叫聲，讓我下定決心要走這行。」

▲▼ 男團FEniX專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 男團FEniX最近剛推出專輯《赫茲》，左起曹家齊、MAX、夏浦洋、陳峻廷、李承隆。（圖／記者黃克翔攝）

他所屬的FEniX最近剛推出專輯《赫茲》，MAX坦言，在發片前有粉絲好幾次當面問他有沒有新作品，「我都說抱歉這不是我能決定的，但我寫很多了。」而〈碧藍之淵〉是MAX在《原子》期間就完成的作品，沒想到難度過高，還讓本來很愛這首歌的夏浦洋唱到燒聲、一度怕了這首歌。

FEniX並非當初《原子少年》節目中的冠軍團、人氣團，是在粉絲力拱之下才終於能出道，格外珍惜這樣的機會，透露他們的粉絲最年長有70多歲的姐姐、孕婦等。談到消失的半年，陳峻廷說，公司其實一直有在安排課程，但他們確實擔心沒作品會被淡忘掉，「大家還是努力把基礎打好，接下來發這張《赫茲》才會做足準備。」夏浦洋也說：「過了一年後都一直在唱這些歌，就會覺得很心虛。」 因此非常感謝這半年多「救火隊」（粉絲名）的等待和支持。

▲▼ 男團FEniX專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ FEniX希望能把偶像產業推廣下去。（圖／記者黃克翔攝）

同為《原子》戰友的Ozone、U:NUS、AcQUA源少年都已站上中大型場地開唱過，陳峻廷說這也是他們的新目標，而幾團之間私下感情也非常好，MAX說：「與其說互相較勁，不如說是一起把偶像文化鞏固、推廣給大家。」夏浦洋也說：「原子一家親，偶像產業就是這樣，要培養更多人支持才能傳播下去。」在團內多才多藝到被封為「單人樂團」的李承隆也表示：「因為想要走得久，才會發展各方面大家不同的才能。」5個大男孩對於未來台灣的偶像文化傳播背負相當大的使命感。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

推薦閱讀

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

「日本第一美尻」內田理央爆分手489萬網紅！男方曾想婚…破局原因曝

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「跟劉真同病」51歲Paul親吐近況！　與小17歲妻互動曝光：已交代遺言

羅PD深陷台灣鐵板燒！一吃炒蝦「全亞洲最好吃」　金大明連露幸福笑

周杰倫慶功照終於曝光　阿信罕見造型遭公開：過一陣子就刪

楊謹華慶生「合體謝盈萱」大跳音浪！透視裙下全看光…柯佳嬿也來了

吳宗憲自豪「三女兒卡費都我在繳」　老大Sandy怒老爸大小眼

直擊／南韓天后現身新北耶誕城！ 　寒流辣露纖腰：越跳越熱～

「暗黑林襄」宣布引退！　台粉哀號：AV界最像

獨家／胡宇威《我們這一攤》被爆耍特權　工作人員直接安排插隊引眾怒

SOD情節台灣真實發生！學霸女網紅「不倫大23歲姨丈」筆記洩偷情

前MP嘎嘎潘俊佳消失歌壇多年...近況曝光！　新身份重返螢光幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

FEniX, 周杰倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 唐禹哲首曬2歲兒合照！　「父子罕同框」愛的視角流出
  2. 唯一衝上2樓韓星！黃寅燁寵粉「一對一比愛心」霸氣命令：妳要跟我對視　
  3. 懶理網暴風波...畢書盡現身小巨蛋！　正妹妻罕見露面「美到激似田馥甄」
  4. 敖犬辣妻遇「機車遛狗不牽繩」！　發發罕見動怒：沒品
  5. 獨家／他10歲當周杰倫伴舞　如今成男團成員出道...曝天王私下真面目　
  6. 韓男星美麗華閒逛被拍！路人驚呼帥炸　粉絲認出：是《女神降臨》男神
  7. 請到陳意涵還不夠　周興哲新歌MV尾聲「超大咖女神驚喜現身1秒」網嗨翻
  8. 流量女星被爆「搭高鐵佔位」　3線索曝光小S驚訝：家教問題！
  9. 周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光
  10. 寇乃馨直屏劇年底播出耗資八百萬　拱黃國倫捐出千萬吉他贊助

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366