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aespa Winter遭中國黑粉狂罵「討厭死了」心疼表情全被拍　影片瘋傳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團aespa成員Winter近期遭到爆料與ENHYPEN隊長梁禎元戀愛，雙方皆否認謠言，但風波持續延燒。近日，Winter到上海參加簽售回洞，怎料被黑粉跟車攻擊，當場痛罵國字，甚至諷刺「談戀愛還打傘」，混亂影片在網上瘋傳，令歌迷心疼不已，盼望SM加強她的保安人員。

▲Winter近日前往上海參加簽售。（圖／翻攝自X）

▲Winter近日前往上海參加簽售，雖遭到黑粉攻擊，依舊很敬業，表情令粉絲心疼。（圖／翻攝自X）

Winter近日大病初癒，消失12天在粉絲付費平台報平安後，馬上前往上海參加簽售會，然而，她與男偶像梁禎元的戀愛緋聞炒得沸沸揚揚，雙方雖已經否認消息，仍讓黑粉相當不滿，疑似跟著她的移動路線，現身停車場鬧場。

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▲▼ aespa Winter遭中國黑粉狂罵「討厭死了」心疼表情全被拍　影片瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ aespa Winter遭中國黑粉狂罵「討厭死了」心疼表情全被拍　影片瘋傳。（圖／翻攝自YouTube）

▲網路上卻瘋傳Winter遭中國黑粉狂罵的影片。（圖／翻攝自YouTube）

▲網路上卻瘋傳Winter遭中國黑粉狂罵的影片。（圖／翻攝自YouTube）

根據微博瘋傳的影片，多名女子扯嗓狂罵「X你X」、「討厭死了」等難聽的字眼，保鑣拿出黑傘維護藝人，黑粉繼續飆罵「談戀愛還打傘」，場面相當尷尬又混亂，影片引起粉絲注目，甚至傳回韓網，令歌迷憤怒不已「已經否認戀情了」、「太恐怖了吧」、「這是恐攻了吧」。

黑粉講的雖是中文，但粉絲擔心Winter的心理狀態，雖然發生插曲，她當天在活動上還是很敬業繼續與歌迷互動，撐起笑容的表情全被拍，她不只用英文寫下「I LOVE MY」，還向四面八方的觀眾打招呼，令人心疼。粉絲也因此在網路上呼籲連署，希望SM加強她的保安。

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