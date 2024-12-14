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黃小柔找網紅拍劇對方開人民幣　爆出網紅界獻身內幕

記者葉文正／台北報導

由藝人黃小柔監製的直屏劇《網紅崛起》今天盛大舉行記者會，包括陳為民、綠茶等好友都現身力挺她拍攝，黃小柔也爆料：「跟億元資本代表人任老闆合作，想要以網紅為題材拍劇，成本要七位數，才發現網紅圈包括獻身、勾心鬥角等狀況，比演藝圈還要多，所以我們都是真實呈現。」

▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

由於直屏劇都是短短一分鐘左右，黃小柔也說：「我們4天內就要殺青，這次找到團隊很專業，從拍廣告到形象影片都很有知名度，化妝造型都在線上的工作者，整合所有事情讓我很緊張，第一次又是短戲劇，每個鏡頭一分到一分半鐘，總花費大概7位數，全劇快70分鐘，希望劇中有震攝的角色，絕大部分都是真實的。

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▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

▲三人只談交情，不談酬勞。（圖／記者葉文正攝）

而黃小柔之前在《小姐不熙娣》提到有流量很大的後輩女星，坐了Vicky的位置不讓座還滑手機冷回「那邊還有空位」，態度讓Vicky當場怨「現在的小孩怎麼這麼沒禮貌」；黃小柔提到關鍵線索「流量很大」，加上小S聽聞名字後反應，網友也鍵盤辦案瘋猜名單。黃小柔今天則說要問Vicky姊，不過自己認為，不管怎樣，要有禮貌要有家教，就算講出名字，大家也不會很訝異。她也說，幸好碰不太到啦啦隊圈，也很少跨圈了，就不用去想這些。

▲陳為民(左起)、黃小柔與綠茶合作直頻劇。（圖／記者葉文正攝）

▲直頻劇內容爆出不少網紅內幕。（圖／記者葉文正攝）

黃小柔提到，剛開始要拍這部戲，不知道怎麼報價，還有演員要怎麼找，幸好後來整合很快，最難是人的部分，「一部戲大概拍一周，大家都很友善，但有位網紅跟我報人民幣價錢，我說你可以去吃屎，一集說要人民幣12萬，我當藝人以來沒有遇過這種情況，這次拍除了為民哥跟綠茶，其他都是網紅，我覺得拍直屏劇有商機，未來會上架在每個平台，例如IG 與TITOK等等。」

而綠茶被黃小柔稱讚很夠義氣，更是在線上東區馬王，茶董，本來要黃小柔讓他找人，綠茶透露：「結果我想說我就自己來演，你的戲我挺。」黃小柔說他們來我就很安心，戲太強了，不要看綠茶吊兒郎當，他會講台語，綠茶是飾演頂級流量網紅，還有男男的劇情，綠茶也透露最近花了百萬元開炸雞店。

而許久未露面的陳為民，被黃小柔形容找他很辛苦，也不開機，找他要看緣份，陳為民說：「我看到小柔的電話就接起來，不到一分鐘就說沒問題。」黃小柔劇透陳為民在劇中是董事長，掌控集團的人，相當有心機，很多事情靠電話解決就好，有話語權，是帥時尚代表人物。」而陳為民實在太久沒有露面，提到近況說：「我也沒忙麼，我是拒社，拒絕社會，我去騎摩托車，有人靠近我就立刻走，朋友間會想就不要吵人家，反正有任何需要我就會出現。在此之前半年沒看到小柔，甚至跟小康(庹宗康)都兩年沒見面了。反正我自己有開店，有投資，退休也OK，蠻喜歡賣重機裝備，日子還可以過就好。」

黃小柔也提到，準備題材時，才發現網紅圈比演藝圈精彩，包括自動獻身，使用毒品，勾心鬥角等，比想像中要暗黑，讓她也是開了眼界。

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